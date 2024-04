Attaque au couteau à Sydney : les images glaçantes de l'assaillant face à ses victimes

Au moins 6 personnes sont mortes et 7 autres, dont un enfant, ont été hospitalisées après une attaque au couteau dans un centre commercial de Sydney (Australie) ce samedi. Après avoir semé la terreur, l'assaillant présumé a été abattu.

Les internautes du monde entier découvrent les images glaçantes de l'attaque au couteau du centre commercial Westfield Bondi Junction de Sydney (Australie), ce samedi 13 avril. Au moins six personnes ont été tuées au cours de cette attaque, perpétrée par un homme, armé d’un couteau. Huit blessés, dont un enfant, ont été transportés à l'hôpital. Selon les services ambulanciers de l’État de Nouvelle-Galles du Sud à l’AFP, l’assaillant aurait été abattu par la police.

BREAKING:





First picture of the terrorist who killed several people in Sydney, Australia.





He stabbed in a shopping mall in a Jewish area (Westfield Bondi), right next to an Israeli restaurant.





Via @AnnoymousGiraf pic.twitter.com/qSItdty9Mn

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024