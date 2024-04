Attaque au couteau à Sydney : ce que l'on sait des victimes

Six personnes sont mortes après avoir été poignardées ce samedi dans un centre commercial de Sydney (Australie). Huit autres ont été hospitalisées. Voici ce que l'on sait de l'identité des victimes.

Une scène d'horreur à Sydney. Ce samedi matin, une attaque au couteau a fait six morts et au moins huit blessés, dans un centre commercial de Sydney (Australie).

Sur les six personnes décédées, cinq ont été déclarées mortes sur les lieux de l'attaque, a annoncé Anthony Cooke, le commissaire adjoint de la police de l’État de Nouvelle-Galles du Sud. La commissaire de police Karen Webb a précisé ensuite qu’il s’agissait de quatre femmes et d’un homme, sans donner plus de détails.

La sixième personne est décédée à l'hôpital. Selon les médias australiens, il s'agit d'une femme de 38 ans qui avait été transportée à l'hôpital avec son bébé de 9 mois. Ce dernier a été blessé gravement et a dû être opéré en urgence. Il est toujours hospitalisé.

Une femme de 38 ans déclarée morte à l'hôpital, son bébé hospitalisé en urgence

Deux témoins de la scène ont raconté à une chaîne australienne, 9News Sydney, comment ils ont secouru la mère et son enfant : «Nous faisions simplement du shopping, nous avons vu un homme courir vers une femme et son bébé (…) La mère a été poignardée et elle est venue avec le bébé et me l’a jeté dans les bras», a expliqué l'un des deux témoins.

Ils racontent qu'ils ont ensuite tenté de les mettre à l'abri dans un magasin et qu'ils ont appelé les secours : «Il y avait beaucoup de sang au sol. J'espère que le bébé va bien» a-t-il ajouté au micro d'une journaliste australienne.

#BREAKING: Live interview with man who helped a baby that had been stabbed during the Bondi Westfield attacks earlier today. #9News pic.twitter.com/lM6APm05AY — 9News Sydney (@9NewsSyd) April 13, 2024

Outre le jeune enfant, sept autres personnes sont actuellement hospitalisées. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a tenu à rendre hommage aux victimes. «Ce soir, les premières pensées des Australiens sont pour les victimes de ces terribles actes et leurs proches», a-t-il dit.