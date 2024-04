Attaque au couteau à Sydney : l’auteur des faits identifié par la police

L’auteur de l’attaque au couteau ayant fait six morts et plusieurs blessés à Sydney (Australie) samedi a été identifié par la police australienne ce dimanche 14 avril. Le suspect serait Joel Cauchy, un homme de 40 ans atteint d'une maladie mentale et dont le profil était déjà connu des services de police.

La piste terroriste écartée par les forces de l’ordre. L’homme derrière l’attaque au couteau perpétrée dans le complexe commercial Westfield Bondi Junction à Sydney (Australie) ce samedi, dont le bilan est de six morts et de plusieurs blessés, a été identifié par la police locale. L’agresseur, un certain Joel Cauchy, serait déjà connu des forces de l’ordre.

«A ce stade, nous ne disposons d'aucun élément, d'aucune information, d'aucune preuve ni d'aucun renseignement laissant penser qu'il s'agisse d'une motivation particulière, une idéologie ou autre» à son acte, a détaillé le commissaire-adjoint de la police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, Anthony Cooke.

En revanche, «nous savons que l'assaillant a souffert (...) de problèmes de santé mentale», a ajouté ce dernier, précisant que l'homme était venu de l'État du Queensland (nord-est).

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a précisé lors d'une conférence de presse que l’assaillant aurait agi seul selon les premiers éléments de l’enquête en sa possession.

Un bébé de 9 mois hospitalisé dans un état grave

La police de l'État de Nouvelle-Galles du Sud a dressé un bilan de cinq femmes et d'un homme tués dans l’attaque perpétrée samedi, ainsi que douze personnes transportées à l’hôpital, dont un bébé de 9 mois dans un «état grave mais stable». La mère de l’enfant a quant à elle succombé à ses blessures selon cette même source.

Le roi Charles III, souverain britannique et chef d'État de l'Australie, s'est déclaré dans un communiqué «horrifié» par cette agression «insensée». Le pape François s'est dit «profondément attristé» par l'attaque «insensée».

Ce type d'attaque est extrêmement rare en Australie. En novembre 2018, un individu armé d'un couteau avait tué une personne et en avait blessé deux autres dans une rue de Melbourne avant d'être abattu par la police. Le crime avait été revendiqué par le groupe État islamique (EI).