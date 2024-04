Attaque de l’Iran contre Israël : comment la France a-t-elle contribué à la défense de l’État hébreu ?

L’armée israélienne affirme avoir déjoué l’attaque aérienne de l’Iran notamment à l’aide de ses alliés stratégiques. Ce dimanche, le porte-parole militaire en chef de l'Etat hébreu, Daniel Hagari, a indiqué que la France faisait partie des pays qui ont aidé Israël à se défendre

Le conflit est ouvert. Dans la soirée du samedi 13 avril, l’armée aérienne iranienne a lancé une offensive directe contre Israël. Pour rappel, ce sont plus de 300 drones qui ont été tirés dont 99% interceptés par Israël à l’aide de ses alliés. Le point sur le rôle de la France dans la défense de l’État hébreu.

Protéger les bases françaises dans la région

Concrètement la France a assuré une défense de façon non frontale mais pas moins décisive. D'après une source au sein de l'exécutif à CNEWS, Paris a neutralisé quelques drones iraniens qui survolaient la Jordanie et l'Irak, dans le but de protéger ses bases militaires françaises présentes dans la région pour lutter contre le terrorisme.

Ces neutralisations ont donc permis d'assurer la défense d'Israël. «La France dispose d'une très bonne technologie, d'avions, de radars et je sais qu'ils ont contribué à patrouiller l'espace aérien», a d'ailleurs annoncé Daniel Hagari, le porte-parole militaire en chef d'Israël ce dimanche 14 avril au matin.

La France a assuré «l'autodéfense de ses bases au Proche-Orient grâce à des moyens de protection antiaérienne», a indiqué une source militaire française ce dimanche 14 avril. «Nous avons contribué à la surveillance et la protection des empreintes sur lesquelles nous sommes déployés avec des moyens de défense», a-t-elle déclaré hier à l'AFP.

Le jour même de l'attaque, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait par ailleurs remercié la France et la Grande-Bretagne pour leur soutien et les États-Unis pour leur présence au cours de cette attaque.

Emmanuel Macron a de son côté «condamné avec la plus grande fermeté l’attaque» lancée par l’Iran contre Israël et a appelé «à la retenue» dans un message publié ce dimanche 14 avril matin sur X.