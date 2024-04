Allemagne : ce que l'on sait des deux espions russes arrêtés dans le pays

Deux individus ont été arrêtés en Allemagne, suspectés d’être des espions russes et d’avoir planifié des actes de sabotage pour fragiliser le soutien militaire à l’Ukraine.

La Russie continue ses actions de déstabilisation et cherche toujours à faire plier l’Ukraine, après deux ans de guerre. Ce jeudi, le parquet fédéral allemand a annoncé l’arrestation de deux espions russes présumés, soupçonnés d'avoir planifié des actes de sabotage, et notamment contre des «installations des forces armées américaines» afin de fragiliser le soutien militaire à Kiev.

Ces deux individus ont été arrêtés à Bayreuth, dans le nord de la Bavière, selon le parquet anti-terroriste allemand. Ils possèdent tous les deux la double nationalité allemande et russe.

Le premier suspect, Dieter S., âgé de 39 ans, est soupçonné de plusieurs délits d’espionnage, et notamment de la préparation d’un attentat à l’explosif et d’incendies criminels, et est également accusé d’avoir entretenu des contacts avec les services de renseignement russes.

Selon les informations du journal allemand Spiegel, Dieter S. n’était pas inconnu des services de sécurité allemands. Entre 2014 et 2016, il aurait combattu en Ukraine de l’est au sein d’une milice de la «République populaire du Donetsk», groupe considéré comme terroriste par la justice allemande.

Des infrastructures militaires et sites industriels visés

«Les actions visaient en particulier à saper le soutien militaire apporté par l'Allemagne à l'Ukraine (pour qu'elle se défende) contre la guerre d'agression russe» ont déclaré les procureurs allemands. Dieter S. aurait affirmé, auprès d’un contact au sein du renseignement russe, être prêt à «commettre des attentats à l'explosif et des incendies criminels, principalement contre des infrastructures militaires et des sites industriels en Allemagne». Il aurait notamment pris des photos de cibles potentielles pour les transmettre à son contact, «y compris des installations des forces armées américaines», selon la justice allemande. Il a été placé en détention provisoire.

Alexander J., le second suspect, est accusé d’avoir aidé Dieter S. à identifier les cibles potentielles pour ses actions de sabotage. Selon le Spiegel, il doit être présenté ce jeudi à un juge d'instruction de la Cour fédérale de justice.

Après ces arrestations, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock a fait convoquer l'ambassadeur russe à Berlin.

Avec quelque 28 milliards d’euros, l’Allemagne est l’un des principaux donateurs d’aide militaire à l’Ukraine, après les États-Unis, pour l’aider à repousser l’invasion russe. Ce mercredi, le chancelier Olaf Scholz a aussi demandé à la Chine de faire «pression» sur Vladimir Poutine pour qu’il abandonne sa guerre contre Kiev.

Depuis le début du conflit, l’Allemagne a été plusieurs fois mêlée à des affaires d’espionnage pour le compte de la Russie. Un ancien agent secret allemand est par exemple actuellement jugé à Berlin pour avoir transmis des informations classées secrètes aux services de sécurité russes (FSB) à l'automne 2022.