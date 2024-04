Titanic : un cliché de l'iceberg qui a provoqué le naufrage du paquebot bientôt mis aux enchères

Plus d’une centaine d’années après la catastrophe ayant coûté la vie à environ 1.500 passagers, cette photo rare représentant le bloc de glace qui aurait coulé le navire trouvera prochainement un nouvel acquéreur.

Un document unique. Plus de 110 ans après le naufrage du Titanic le 14 avril 1912, une photo montrant l’iceberg qui aurait fait couler le paquebot sera mise en vente dans le cadre d’une vente aux enchères organisée par la maison britannique Henry Aldridge & Son Ltd, a rapporté le Daily Mail.

Estimé entre 4.000 et 7.000 livres sterling (entre 4.638 et 8.117 euros), le cliché aurait été pris deux jours après le tragique accident par John R. Snow, un ordonnateur de pompes funèbres venu prendre les corps des victimes en charge.

En apprenant la nouvelle, la société de ce dernier a embarqué à bord du C.S. MacKay-Bennett afin d’aider à l’extraction des cadavres flottant dans les eaux glacées. L’équipe de récupération n’ayant pas pu repêcher tous les défunts par manque de place.

Un cliché déjà acquis il y a 30 ans

Ainsi, 306 victimes ont été repêchées de la mer et identifiées comme des passagers de première et de seconde classe, dont John Jacob Astor IV, l'homme le plus riche présent à bord du Titanic et Isidor Straus, Copropriétaire des magasins Macy’s.

La photographie conservée par la famille de ce dernier jusque dans les années 1990, n’a pas été identifiée à 100% comme représentant le bloc de glace responsable du naufrage. Baptisée Titanic par son auteur, elle avait été déjà revendue à un collectionneur il y a 30 ans.

Le cliché trouvera désormais un nouveau propriétaire. Le 27 avril prochain, il sera mis aux enchères dans le cadre d’une vente dédiée au naufrage qui a tué 1.500 personnes.