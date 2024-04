Guerre en Ukraine : un navire militaire russe frappé par la marine ukrainienne en Crimée annexée

L’Ukraine a annoncé ce dimanche soir avoir frappé et mis hors d’état de fonctionner un navire militaire russe en mer Noire, près de la péninsule de Crimée annexée.

Un navire de sauvetage de la flotte militaire russe a été la cible de frappes ukrainiennes, en mer Noire, ce dimanche. «Aujourd'hui, la marine ukrainienne a frappé le navire de sauvetage russe, le "Kommuna", en Crimée temporairement occupée. La nature des dégâts est en cours de vérification», a annoncé le ministère de la Défense ukrainien sur X.

