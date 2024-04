Météo : orages, pluie… vers un temps toujours agité la semaine prochaine ?

À l’heure où une nouvelle perturbation orageuse traverse la France ce week-end, les températures automnales et le temps grisâtre devraient être au rendez-vous la semaine prochaine, et ce dans une large partie de l’Hexagone.

Le soleil est le plus grand absent de cette saison printanière. Depuis quelques semaines, la météo semble être peu clémente et ce en raison des différentes perturbations qui traversent l’Europe.

Alors que les températures restent sous les normales de saison et que la séquence fraîche semble toucher à sa fin, le temps grisâtre et la pluie ont marqué leur présence durant le week-end. Une nouvelle perturbation active s’est en effet installée sur la France samedi 27 avril apportant de la pluie et des orages.

Bien qu’une accalmie est attendue ce dimanche 28 avril, avec un temps nuageux dans la moitié nord et pluvieux dans le sud-est, quelques orages sont prévus ce jour «mais avec des intensités plus fortes vers la Méditerranée», estime Météo-France.

Un début de semaine orageux

Lundi 29 avril, cette accalmie devrait se confirmer et les températures devraient retrouver quelques couleurs, notamment dans la moitié nord où les maximales devraient être comprises entre 15 °C et jusqu’à 20 °C. À Paris, Rouen, Lille et Reims, elles atteindront 19 °C.

Dans le sud-est, une hausse du mercure est attendue. À titre d’exemple, à Nice, on devrait passer de 18 °C ce dimanche à 23 °C ce lundi. Les maximales devraient dépasser les 25 °C à Ajaccio.

Globalement, on parle d’une journée assez couverte puisque les nuages devraient être présents sur quasiment tout le territoire avant un retour de la pluie et des orages mardi 30 avril.

Ce jour-là, les premières perturbations sont attendues dans la matinée. À Perpignan et à Montpellier, le ciel devrait gronder dès le lever du jour tandis que les pluies éparses devraient marquer Paris, Reims, Auxerre et le Massif central.

Dans l’après-midi, la pluie devrait s’étendre sur une large partie du territoire, touchant Lille, Amiens, Lyon et jusqu’à Toulouse. En revanche, la perturbation orageuse, elle, se décalera à l’Est et fera son apparition à Marseille.

Une fin de semaine instable mais des températures en hausse

Mardi soir, le temps va s’agiter. Selon les prévisions de Météo-France, les orages devraient marquer tout le côté Est de la France allant de Reims, à Lyon et jusqu’à Marseille. Par ailleurs, les températures devraient être similaires à celles enregistrées lundi. En revanche, une hausse du thermomètre est attendue dans le Grand Est où les maximales devraient atteindre 24 °C.

À partir du mercredi 1er mai, et jusqu’à samedi 4 mai, la pluie devrait se généraliser et tomber en continu sur tout le territoire, du Nord au Sud. On parle d’un milieu et d’une fin de semaine assez pluvieux et orageux malgré quelques éclaircies dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Est.

Néanmoins, il faut noter qu’une hausse des températures est attendue en fin de semaine, notamment dans les Hauts-de-France, en Normandie, en région parisienne et, toujours, dans le Grand Est où les maximales pourraient dépasser les 20 °C.