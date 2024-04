Malaisie : au moins dix morts dans la collision de deux hélicoptères de la marine (vidéo)

Une collision entre deux hélicoptères de la marine malaisienne a provoqué la mort des dix membres d'équipage, au cours d'un entraînement dans l'ouest de la Malaisie, ont annoncé les secours ce mardi.

Un terrible accident. Ce mardi 23 avril, en Malaisie, deux hélicoptères de la marine sont entrés en collisions lors d’un entraînement à l’ouest du pays. Les secours ont fait état de dix morts.

«Les deux hélicoptères sont entrés en collision lors d'un entraînement au vol. La mort des 10 victimes a été confirmée par les médecins militaires», a déclaré Suhaimy Mohamad Suhail, un responsable du service de secours et de lutte contre les incendies, dans un communiqué.

BREAKING: 2 military helicopters crash after mid-air collision in Malaysia, killing all 10 people on board pic.twitter.com/4afNggr0x9

— BNO News (@BNONews) April 23, 2024