Guerre et pacifisme : pourquoi le pape François se sent-il si proche aujourd'hui du pape Pie X en 1914 ?

Dans ce climat de guerre, le pape François a souligné, ce mercredi, son affinité avec le pape Pie X, qui a lui-même vécu les prémices de la Première Guerre mondiale.

«J’aime beaucoup Pie X et je l’ai toujours aimé», a écrit le pape François dans la préface d’un livre consacré à ce pape qui régna de 1903 à 1914. Le texte de la préface a été publié le 17 avril 2024 sur la page italienne de Vatican News, et met en avant le lien qui les unie. En effet, le pape Pie X et François ont tout les deux connu les tragédies de la guerre.

Pie X, victime de la premiere guerre mondiale

Saint Pie X était un petit curé de campagne, devenu pape malgré lui en 1903. Il est connu pour avoir fortement marqué la pratique de la religion aujourd'hui avec ses nombreuses réformes.

La dernière partie du pontificat du Pape Pie X s'est accompagné des vents menaçants de la guerre, puis du déclenchement de la Première Guerre mondiale, qui commence le 28 juillet 1914 avec la déclaration de guerre de l'Autriche à la Serbie.

«Pie X fut un pape qui pleura pour la Grande Guerre, dont il fut retenu comme la première victime», rappelle le pape François, évoquant la fin tragique de ce pape qui s’est éteint le 20 août 1914 «en conjurant les puissants de déposer les armes».

Pie X meurt le 20 août 1914 aux débuts de la Première Guerre mondiale. Son dernier message au monde «Dum Europa» était un vibrant appel pour la paix, qui fut violemment rejeté par les belligérants.

impuissance face aux grands dirigeants

Décédé à 79 ans, il fut impuissant à arrêter le bellicisme des dirigeants européens de l’époque qui allaient entraîner, quelques jours plus tard, des millions de personnes dans un conflit dévastateur.

«Comme je le sens proche dans ce moment tragique du monde d’aujourd’hui…», souligne François, qui avait pleuré le 8 décembre 2022, lors de l’acte de vénération à Marie devant la colonne de la Place d’Espagne, en regrettant son impuissance à mettre fin à la guerre en Ukraine.

La dévotion de François pour saint Pie X

Le pape François s’est souvent présenté comme un «dévot» de Pie X. Le 21 août 2015, il avait assisté à la messe célébrée par don Lucio Bonora, dans la chapelle abritant la tombe du saint pape, à la basilique Saint-Pierre.

À la surprise générale, le pontife argentin s’était glissé parmi les simples fidèles, faisant la queue pour recevoir la communion, sans protocole.