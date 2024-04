Charles III : le roi souriant à Londres pour sa première activité publique depuis l'annonce de son cancer (vidéo)

Pour la première fois depuis trois mois et l'annonce de son cancer, le souverain britannique Charles III a ce mardi 30 avril repris ses activités publiques. Il s'est rendu en compagnie de la reine Camilla dans un centre de traitement du cancer, à Londres.

Les médecins du monarque étant «suffisamment satisfaits des progrès» que le roi Charles III a réalisés jusqu'à présent dans sa lutte contre son cancer, le monarque a été autorisé à reprendre ses fonctions publiques.

Ce mardi matin, pour ce qui est la toute première sortie depuis le début de son traitement, Charles III, symbole fort, a choisi de se rendre dans un hôpital de cancérologie à Londres. Accompagné de la reine Camilla, il s'est montré très souriant et s'est d'abord arrêté pour saluer les photographes. À l’intérieur de l'établissement, le monarque a été reçu sous les acclamations du personnel hospitalier, rassemblé dans le hall principal.

Au cours de cette sortie poignante, le roi et son épouse ont passé environ une heure à rencontrer des médecins spécialistes et des patients, pour souligner l'importance de la détection précoce du cancer et en savoir plus sur le soutien proposé.

Une démarche qui leur tient particulièrement à coeur. Un porte-parole du palais de Buckingham avait d'ailleurs précédemment déclaré que la décision du souverain de faire connaître au public son état de santé avait été prise «dans l'espoir que cela puisse aider à comprendre tous ceux qui, dans le monde, sont touchés par le cancer».

The King has been asked how he is getting on with his cancer treatment.



He says “I’m alright, thank you”.



King Charles is now meeting six patients in the chemotherapy ward. pic.twitter.com/h5TygnRAR5

— Chris Ship (@chrisshipitv) April 30, 2024