«Casque réfrigérant» : quelle est cette méthode qu’utiliserait le roi Charles III pour éviter de perdre ses cheveux ?

Atteint d’un cancer de la prostate, Charles III passe par la chimiothérapie. En visite au Macmillan Cancer Centre de l’University College Hospital de Londres, le souverain a dévoilé sa technique pour éviter de perdre ses cheveux au cours du traitement, la méthode du «casque réfrigérant».

Une méthode qui porte ses fruits, selon le roi Charles III. Atteint d’un cancer de la prostate, annoncé par Buckingham Palace le 6 février dernier, le monarque a fait sa première apparition publique le 30 avril dernier, dans le cadre d’une visite au Macmillan Cancer Centre de l’University College Hospital de Londres. Auprès des patients, le roi a livré sa technique secrète pour éviter de perdre ses cheveux au cours de sa chimiothérapie. Il s’agit de la méthode du «casque réfrigérant».

Entre deux discussions et serrages de mains, tout en remerciant le personnel hospitalier pour leur travail, le roi Charles III a laissé savoir qu’il se sentait «bien», malgré son traitement toujours en cours, a rapporté le New York Post.

Casque réfrigérant, est-ce réellement efficace ?

Le principal désagrément qui accompagne le traitement par chimiothérapie est la chute de cheveux. En effet, pour fonctionner, la chimiothérapie s’attaque aux différentes cellules et notamment celle des poils et des cheveux, ce qui entraîne un risque d’alopécie.

C’est pourquoi a été mis au point le «casque réfrigérant», qui permet de limiter la perte de cheveux et de favoriser la repousse en préservant simplement les bulbes des cheveux, comme le précise Le Guide Santé. Bien que cela soit appelé un «casque», il s’agit plutôt d’un bonnet contenant un gel glacé à -15 degrés, placé sur la tête des patients juste avant le début de la perfusion, sur cheveux mouillés et qui est changé toutes les 20 à 30 minutes, pour être retiré 30 minutes après la fin de la perfusion.

Son fonctionnement est simple, le froid diminue l’afflux de sang du cuir chevelu et réduit de ce fait la taille des vaisseaux sanguins. Ainsi, les molécules de la chimiothérapie pénètrent moins facilement la surface du crâne et voit leur passage ralenti, préservant ainsi les cellules des cheveux.

Une méthode non adaptée à certaines maladies

Si le roi Charles en vante les mérites auprès des patients également atteints de cancers et soumis aux traitements par chimiothérapie, le «casque réfrigérant» ne fait pas toujours l’unanimité. En effet, en plus de représenter un certain coût, 300 euros environ, le port de ce bonnet peut être inconfortable, le froid pouvant provoquer des maux de tête.

Ensuite, son utilisation n’est pas conseillée dans certains cas. Entre autres, la leucémie, certaines tumeurs ou métastases au niveau du cuir chevelu ou encore le cancer des poumons à petites cellules.