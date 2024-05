Cancer de Kate Middleton : le prince William donne des nouvelles de la princesse de Galles et de leurs enfants

Le prince William, en visite dans le nord-est de l'Angleterre pour des obligations professionnelles, a donné mardi des nouvelles de Kate Middleton, en retrait depuis l'annonce publique de son cancer le 22 mars dernier.

Des nouvelles rassurantes. De retour à ses fonctions royales officielles, le prince de Galles a récemment donné des nouvelles sur la santé de sa femme, Kate Middleton, qui suit une chimiothérapie préventive contre le cancer.

En visite au James' Place Newcastle, un centre de prévention du suicide pour hommes, mardi 30 avril, deux femmes arborant des drapeaux du Royaume-Uni ont interrogé le futur roi concernant Kate Middleton et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte, et le prince Louis.

Prince William gives an update on Kate and the kids pic.twitter.com/ZH63bi8zx1

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 30, 2024