Etats-Unis : le corps d'une baleine en voie d'extinction retrouvé à l'avant d'un bateau de croisière

Un rorqual boréal d'environ 13 mètres de long a été découvert sur la proue d’un navire de croisière sur le point d’accoster au terminal de Brooklyn Cruise, à New York. Cette espèce de baleine vit normalement en eaux profondes.

D’après les informations du New York Times, une baleine identifiée par les autorités comme étant un rorqual boréal est entré en collision avec un bateau de la société de croisières MSC. La dépouille qui mesurerait environ 13 mètres de long et pèserait plus de 22 tonnes a été retrouvée alors que le navire approchait le terminal de Brooklyn Cruise, à New York.

Une représentante de l’entreprise a déclaré dans un communiqué avoir mis en place des «mesures complètes» pour éviter ce type d’accident. «Nous continuerons à évaluer et à mettre à jour nos procédures avec nos partenaires et les autorités», a-t-elle ajouté.

“The 44-foot adult female Sei whale was found as the MSC Meraviglia docked at the Port of Brooklyn, a spokesperson for MSC cruises confirmed” https://t.co/7LdJ7orJpx

