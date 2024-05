Boeing : un avion contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence après un incendie moteur au décollage (vidéo)

Un Boeing 747-400 reliant l’Indonésie à l’Arabie saoudite a dû effectuer un atterrissage d’urgence ce mercredi 15 mai, après que l’un de ses moteurs a pris feu au décollage. L’appareil transportait 468 personnes.

Énième incident pour Boeing. Les 468 passagers d’un 747-400 de la compagnie Garuda Indonesia ont évité le pire, après que l’appareil a effectué un atterrissage d’urgence en raison d’un incendie moteur au moment du décollage.

L’avion qui était en direction de l’Arabie saoudite s’est donc posé quelques instants à peine après le décollage sur la piste d’atterrissage de l’aéroport de Makassar en Indonésie.

Des témoins sur place ont capturé la scène et ont diffusé les images sur les réseaux sociaux, montrant ainsi des flammes jaillir du moteur. Les 450 passagers et 18 membres d’équipage s’en sont fort heureusement sortis indemnes et ont été redirigés vers des lieux d’hébergement avant de pouvoir embarquer sur un autre vol de remplacement plus tard dans la journée.

Terra Avia on ops for Garuda Indonesia Boeing 747-400 (ER-BOS, built 2001) experienced a brief engine fire during take-off rotation from runway 21 at Makassar-Intl Airport(WAAA), Indonesia. The pilots of flight #GA1105 to Madinah continued the climb-out, entered a holding pattern… pic.twitter.com/6zAjxQunRe

— JACDEC (@JacdecNew) May 15, 2024