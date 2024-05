Mort d'Ebrahim Raïssi : les funérailles du président iranien célébrées dès ce mardi

Le président iranien Ebrahim Raïssi, décédé lundi 20 mai dans un accident d’hélicoptère dans le nord-ouest du pays, sera inhumé ce mardi.

Les funérailles du président iranien Ebrahim Raïssi doivent commencer mardi à Tabriz, dans le nord-ouest du pays, a indiqué lundi un média officiel. «La cérémonie funéraire du président» et des personnes qui l'accompagnaient aura lieu «demain mardi à 9 h 30 à Tabriz», et «les corps seront ensuite transférés à Téhéran» pour la poursuite des cérémonies, a rapporté l'agence Irna, citant le ministre de l'Intérieur, Ahmad Vahidi.

Le huitième président de la République islamique d'Iran est décédé le 19 mai lors d'un accident d'hélicoptère dans la région montagneuse du Nord-Ouest du pays. Pressenti pour succéder au Guide suprême, Ali Khamenei, Ebrahim Raïssi avait été élu en 2021, à 63 ans.

Soutien inconditionnel à la République islamique – les gardiens de la révolution et le Guide suprême notamment –, Ebrahim Raïssi, né dans une famille pieuse et fils de clerc, revenait en Iran après une visite d'Etat en Azerbaïdjan.

Tout au long de sa vie, il a porté le turban noir, signe de distinction réservé aux descendants du prophète Mahomet. Sa mort a suscité une vive réaction, de la part de ses alliés russes – Vladimir Poutine a, salué un «véritable ami» et un «politicien remarquable» – libanais et chinois : «Le peuple chinois [a] perdu un bon ami», a déclaré le porte-parole du ministère Wang Wenbin lors d’une conférence de presse lundi.

Malgré des relations diplomatiques houleuses avec l'Iran, le quai d'Orsay a, de son côté, présenté ses condoléances dans un communiqué : «La France présente ses condoléances à la République islamique d'Iran après la mort du président Ebrahim Raïssi. Elle adresse également ses pensées aux familles des victimes de cet accident.»

