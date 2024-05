«Guerre des étoiles» : la Russie accusée d'utiliser une arme spatiale par les Etats-Unis

Mardi 21 mai, le Pentagone a accusé Moscou d’avoir lancé une arme spatiale et de l’avoir déployée sur la même orbite qu’un satellite du gouvernement américain. Une accusation digne d'une «guerre des étoiles».

«La Russie a lancé en orbite terrestre basse un satellite que nous estimons être une arme spatiale capable d’attaquer d’autres satellites en orbite terrestre basse», a déclaré le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder, lors d’une conférence de presse mardi 21 mai en fin de journée.

L’arme spatiale russe lancée le 16 mai a été déployée «sur la même orbite qu’un satellite du gouvernement américain». Washington, qui se tient prêt à protéger ses intérêts, continuera à surveiller la situation, a ajouté Pat Ryder. «Nous avons la responsabilité d’être prêts à protéger et à défendre le domaine, le domaine spatial.»

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé de commenter les informations selon lesquelles Moscou aurait lancé une arme spatiale. «Je ne peux faire aucun commentaire à ce sujet. Nous agissons en parfaite conformité avec le droit international, nous ne violons rien et nous avons à maintes reprises plaidé en faveur de l’interdiction de toute arme dans l’espace. Malheureusement, nos initiatives ont été rejetées, y compris par les États-Unis.»

Plus tôt mardi, Moscou a accusé les Etats-Unis de chercher à placer des armes dans l’espace après que Washington a opposé son veto à une motion russe sur la non-prolifération aux Nations unies.

«Ils ont à nouveau démontré que leurs véritables priorités dans le domaine de l’espace extra-atmosphérique ne visent pas à préserver l’espace de tout armement, mais à placer des armes dans l’espace et à en faire une arène de confrontation militaire», a déclaré la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, dans un communiqué.

Russia has launched a new counter space weapon that is now in the same orbit as a U.S. government satellite, according to the Pentagon. Pentagon spokesman Maj. Gen. Pat Ryder said the U.S. will monitor the weapon. @MarthaRaddatz has more. https://t.co/BVnFkbXFf7 pic.twitter.com/shQ9s5rTUW

— World News Tonight (@ABCWorldNews) May 22, 2024