Etats-Unis : 6 tonnes de méthamphétamines découvertes dans une cargaison de courges, la valeur marchande estimée à plus de 18 millions de dollars

Aux Etats-Unis, des agents californiens ont découvert lundi 6 tonnes de méthamphétamines au milieu de courgettes. Cette prise impressionnante n’est pourtant pas une première dans le pays.

Six tonnes de méthamphétamines cachées dans des caisses de courges aux États-Unis. C’est l’impressionnante trouvaille des officiers en Californie, a annoncé la U.S Customs and Border Protection (CBP) lundi 20 mai. La drogue était divisée dans plus de 1.400 paquets parmi les légumes, représentant près de 18 millions de dollars de marchandises, soit plus de 16 millions d’euros.

La cargaison a été découverte dans un semi-remorque conduite par un homme de 44 ans. À son arrivée dans l'usine d’Otay Mesa à San Diego, les agents auraient demandé un examen du véhicule malgré la carte de passage de la frontière valide du conducteur.

Ils auraient alors «procédé à un scan complet du semi-remorque», dévoilant plusieurs «anomalies». Des chiens spécialisés dans la recherche de stupéfiants ont ensuite permis la détection de la méthamphétamine.

On May 20, the #OTM Commercial Facility had a HISTORIC seizure! #CBP officers discovered 1,419 pkgs. weighing 11,469 lbs. hidden within a shipment of squash. The narcotics had an estimated street value of $18 million! Read more here: https://t.co/up9AFFBtJo pic.twitter.com/WMGB28P6hM — Director of Field Operations Sidney Aki (@DFOSanDiegoCA) May 22, 2024

Le véhicule a été saisi et le conducteur remit à la Homeland Security dans le cadre de l’enquête.

Cette prise est le résultat de l’opération Apollo, une initiative contre les drogues synthétiques aux Etats-Unis. En place depuis le 26 octobre 2023 dans le sud de la Californie, l’opération s’est étendue jusqu’à l’Arizona en avril 2024.

Une explosion des overdoses depuis 1999

Ce n’est pas la première fois que de telles cargaisons sont interceptées. En 2023, les agents de la CBP avaient retrouvé plus d’une tonne de méthamphétamines et de cocaïne dans de la pâte de jalapeño.

En février 2024, des agents du pont Camino Real International, reliant le Texas, et Piedras Negras à Coahuila, s’étaient retrouvés face plus de six tonnes de méthamphétamines, l'équivalent de 117 millions de dollars de marchandises (110 millions d'euros).

Une étude de la National Institute on Drug Abuse a dévoilé, en 2024, que plus de 108.00 personnes sont mortes d’une overdose en 2022 seulement, un chiffre en hausse.