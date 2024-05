États-Unis : pour la première fois, les Américains consomment plus de cannabis que d'alcool au quotidien

La consommation quotidienne de marijuana des Américains a dépassé la consommation quotidienne d’alcool, selon des chiffres recueillis dans une étude en 2022.

Du jamais-vu aux États-Unis. Il y a plus d’Américains qui consomment de la marijuana quotidiennement que d’alcool, selon les conclusions d’une étude publiée dans la revue Addiction, et relayée par le Washington Post jeudi 23 mai dernier. En 2022, l’étude a montré qu'environ 17,7 millions de personnes consommaient de la marijuana tous les jours, contre 14,7 millions de personnes qui boivent de l’alcool à la même fréquence.

Une consommation multipliée par 15

Ces travaux de recherche s’appuient sur la période allant de 1979 à 2022, et provenant de l’enquête nationale sur la consommation de drogues et la santé dans le pays (National Survey on Drug Use and Health). La récente étude a estimé que sur cette période, le pourcentage de personnes ayant déclaré fumer de la marijuana quotidiennement ou presque avait été multiplié par quinze, une hausse qu'elle qualifie de «frappante».

L’auteur de l’étude, Jonathan Caulkins, a toutefois souhaité préciser que les personnes interrogées pouvaient avec le temps avoir plus facilement indiqué qu’elles consommaient du cannabis, la pratique étant devenue de mieux en mieux acceptée dans le pays. Si elle demeure interdite à l’échelle nationale, de nombreux États américains l’ont dépénalisée.