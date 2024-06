Qu'est devenu «Tank man», l'homme sur la célèbre photo de Tiananmen ?

La photo est devenue le symbole du drame qui s’est joué en il y a 35 ans dans la nuit du 3 au 4 juin 1989 sur la place Tiananmen, en Chine. Son protagoniste, qui fait face à une ligne de tanks, l’est devenu aussi. Pourtant, personne ne sait qui il est, ni où il se trouve.

35 ans plus tard, toujours un mystère... Lors de la sanglante nuit du 3 au 4 juin 1989 l'armée chinoise ouvrait le feu sur des étudiants qui manifestaient sur la place Tiananmen, mais le monde se souvient encore aujourd'hui d'une photo devenue emblématique. Sur le cliché de Jeff Widener, baptisé «Tank Man», le Chinois, qui arbore une chemise blanche et un pantalon foncé, se tient seul, un sac plastique à la main, sur l'avenue de la Paix éternelle, face à une rangée de chars. La photographie a été prise le 5 juin 1989, à proximité de la place Tiananmen.

A Taiwanese artist who made an inflatable "Tank Man" installation piece says “Everyone would think if they have the same courage to resist when they learn the story of Tank Man.” https://t.co/NXJWAmqVKY

— New York Times World (@nytimesworld) June 3, 2019