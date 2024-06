Autriche : les images impressionnantes de l’avant d’un avion arraché par un orage de grêle lors de sa descente

Un Airbus A320 de la compagnie Austrian Airlines, reliant Palma de Majorque à Vienne, a traversé un orage de grêle violent alors qu'il entamait son atterrissage, ce dimanche 9 juin, et a subi des dégâts impressionnants.

Les passagers du vol OS434 ont probablement eu la peur de leur vie. Ce dimanche 9 juin, un vol de la compagnie Austrian Airlines a subi d’importants dégâts alors qu’il entamait son atterrissage à Vienne, en Autriche, traversant un orage de grêle lors de la phase de descente.

#BREAKING #INCIDENT | Images have appeared tonight of an Austrian Airlines flight severely damaged by hailstorms, which happened on approach into Vienna. Read more at AviationSource! https://t.co/CahUOEJtTB @RadarBoxCom Photo Credit: @exithamster #AustrianAirlines #OS434 … pic.twitter.com/py9CZsep0Q

Sur X, plusieurs clichés de l’avion, parti de Palma de Majorque (Espagne), ont été partagés. Sur les images, les dégâts sont impressionnants : la grêle a grandement fissuré le pare-brise du cockpit, avec le nez de l’Airbus A320 complètement arraché au cours de la traversée de l'orage de grêle, alors que le vol d'Austrian Airlines ne se trouvait qu'à 150 km de sa destination.

When you send off four besties and they end up being „attacked“ by hail, lose half of the cockpit nose and have their front windows shattered prior to arrival. #OS434 Palma to Vienna. Very pleased you all touched ground - alive. Thanks #austrian #aua #airlines pic.twitter.com/SHOUsUY5Wg

— Exithamster (@exithamster) June 9, 2024