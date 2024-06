«Mega-rémunération» d'Elon Musk : combien le milliardaire va-t-il réellement toucher après le vote des actionnaires de Tesla ?

Elon Musk a annoncé que les actionnaires de Tesla avaient validé sa méga-rémunération à hauteur de 56 milliards de dollars. Une somme qui lui serait versée en action du groupe sur les dix prochaines années.

De quoi voir venir. Cette nuit, Elon Musk a expliqué sur son compte X, que les actionnaires du groupe Tesla avaient voté à une large majorité en faveur de son plan de méga-rémunération. Il prévoit le versement de 56 milliards de dollars (environ 52,1 milliards d'euros) en actions Tesla à l'entrepreneur américain sur les dix prochaines années. «Les deux résolutions des actionnaires de Tesla sont actuellement adoptées à une large majorité!», a écrit Elon Musk sur X.

Both Tesla shareholder resolutions are currently passing by wide margins!





Thanks for your support!! pic.twitter.com/udf56VGQdo

— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2024