Navy Seals, GIGN, SAS… Quelles sont les 10 meilleures forces spéciales d’intervention au monde ?

Les forces spéciales peuvent avoir diverses responsabilités, selon le pays pour lequel elles opèrent. Tantôt forces de combat complémentaires, tantôt forces auxquelles on confie des missions spéciales. Dans tous les cas, ce sont les unités les mieux entraînées, les plus capables de mener des missions clées et les plus puissantes de chaque pays. Voici donc l'élite de l'élite.

Les pays disposant d'une armée possèdent tous une unité d'élite, capable de missions stratégiques décisives. Ces groupes de soldats rassemblent des individus surentraînés, qui ont réussi des tests de niveau extrême.

GIGN (France)

Le groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) est particulièrement réputé pour ses missions de contre-terrorisme. Créée en 1974, cette unité possède de nombreuses forces : la force intervention (pour les prises d'otage), la force observation recherche (tireurs d'élite, lutte contre le narcotraffic, etc.), la force moyens spéciaux (plongeurs d'assauts, démineurs, etc).

Il est particulièrement connu pour son école de tir : participant régulièrement à des concours contre d'autres forces spéciales, le GIGN s'est forgé la réputation de meilleure école de tir. Les tireurs d'élite du GIGN doivent notamment être capables de toucher une cible à 600 mètres de distance.

Shayetet 13 (Israël)

Unité de commando d'élite navale israëlienne, Shayetet 13 est considérée comme l'une des principales forces spéciales du pays. Elle est spécialisée dans les incursions «mer-terre», l'anti-terrorisme, l'espionnage et le sauvetage d'otages. La formation est réputée pour être très difficile, un médecin de l'armée étant présent pour chaque épreuve. Le taux de réussite aux tests est de 5% seulement.

EKO Cobra (Autriche)

Fondé en 1970, l'EinsatKommando Cobra (EKO Cobra) est l'unité d'intervention antiterroriste de la police déférale autrichienne. Avec plus de 400 membres, elle se spécialise dans la libération d'otages, l'escorte de détenus dangereux, l'arrestation de personnes dangereuses et les interventions anti-terroristes. Ils sont formés aux missions les plus risquées (saut en parachute, plongée, explosifs et tir de précision).

SpetSnaz (Russie)

La réputation des Spetsnaz n'est plus à faire. Après des mois d'entraînements, les soldats rejoignant cette unité sont spécialisés en en corps à corps et aux armes. Créée initialement pour être la force spéciale de l'URSS, ils sont également célèbres pour leur capacité de négociation et leur médecine sur le terrain.

GIS (Italie)

Le Gruppo di intervento special est considéré comme l'une des meilleurs unitiés spéciales d'Europe. Il gère les libérations d'otages et le contre-terrorisme, sur le sol italien et à l'étranger. Leur expertise leur a notamment permis d'être la première force spéciale sollicitée par l'OTAN.

Joint Task Force 2 (Canada)

La Joint Task Force 2 (JTF 2) est la principale unité des forces canadiennes. Elle fait partie du commandement des forces d'opérations spéciales du Canada. Son rôle principal est la lutte contre le terrorisme. Le rôle de la JTF 2 est de fournir une réaction immédiate et appropriée en cas de force majeure.

Navy SEALs (Etats-Unis)

Les Navy SEALs forment l'une des forces spéciales les plus connues du monde. Ils ont notamment participé aux guerres américaines dans le Golfe et en Irak. Plus récemment, ils ont mené l'opération spéciale contre Oussama Ben Laden en 2011.

Pour rejoindre les Navy SEALs, les soldats subissent une formation d'un an. Ils doivent notamment effectuer des épreuves de natation (en plein océan) ou encore de longues traversées dans le désert.

unité commando des léopards des neiges (Chine)

Créée en 2002, cette unité a eu pour mission principale les Jeux Olympiques 2008. Pendant cinq années, les soldats chinois se sont préparés pour cette échéance, s'entraînant notamment avec des unités spéciales russes lors d'opération communes. Leur champs d'action principal est la lutte anti-émeute, la neutralisation d'explosif et l'anti-terrorisme.

FGNE (Espagne)

La Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) espagnole a été créée en 2009. Elle rassemble les meilleurs éléments de la marine espagnole. Ils excellent dans les opérations de plongée, d'accostage de navires pirates et de pénétration dans des zones de combat par la mer, l'air ou la terre.

Elle a déjà fait ses preuves dans de nombreuses opérations espagnoles (en Somalie, au Liban ou encore à Haïti).

SAS (Royaume-uni)

Autre unité célèbrissime, les Special Air Service (SAS) font partie des plus anciennes forces spéciales au monde. En service depuis 1941, ils ont une formation physique aussi rigoureuse que celle des Navy SEALs. La différence est que les SAS suivent également une formation dans le renseignement (accompagnés par le MI5 et MI6).

Ils ont notamment marqué la Seconde Guerre mondiale par des raids ambitieux (notamment en Afrique du Nord).