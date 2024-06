Inde : une intoxication à un alcool frelaté fait plus de 50 morts

Une intoxication à un alcool frelaté, vendu au marché noir, a fait plus de 50 morts en Inde. Plus d’une centaine de personnes ont été hospitalisées, selon un dernier bilan.

Un terrible drame a touché l’Inde cette semaine. Quelque 53 personnes sont mortes et plus d'une centaine ont été hospitalisées après avoir absorbé un alcool frelaté.

Ce dernier était vendu au marché noir dans une petite localité de l'extrême sud de l'Inde, selon un dernier bilan publié ce dimanche. Les faits remontent au milieu de semaine.

Un photographe de l'AFP sur place décrit un ciel noirci un peu partout par les innombrables panaches de fumée des bûchers funéraires.

Des victimes atteintes de cécité

M.K. Stalin, le dirigeant de l'État du Tamil Nadu où a eu lieu la tragédie, a apporté quelques précisions sur les circonstances du drame. Selon lui, l'arrack, alcool commun en Asie du Sud et du Sud-Est, a été mélangé à du méthanol. Ce mélange explosif aurait tué 37 personnes dans les premières heures.

Les effets de l’intoxication ont été fulgurants. Certaines victimes sont très vite devenues aveugles et ont dû être emmenés à l'hôpital. La cécité est l’un des principaux symptômes de l'intoxication au méthanol. Quelques instants plus tard, des victimes ont commencé à s'écrouler et sont mortes dans la rue, ou encore en arrivant à l'hôpital, ont témoigné des habitants.

Un alcool apprécié des travailleurs pour son bas coût

Un responsable local du district de Kallakurichi, au sud de l’Inde, a expliqué au journal Indian Express que cette boisson est particulièrement appréciée des travailleurs pauvres, essentiellement des hommes qui travaillent à la journée, notamment dans l'agriculture. Ils achètent du arrack dans des sachets en plastique pour 60 roupies (0,70 euro), et le boivent avant d'aller travailler pour se donner du courage.

Ils achètent cet alcool dans la rue «car ils ne peuvent pas s'offrir» celui des magasins officiels, a expliqué au journal une aide à domicile qui a perdu son mari de 60 ans, mort ce jeudi après avoir bu cet arrack frelaté.

Un véritable fléau

Des centaines de personnes meurent chaque année en Inde en raison de lots d'alcool toxique fabriqués dans des distilleries clandestines. Peu cher, cet alcool permet aux plus démunis de pouvoir en consommer, mais pas sans risques. Car pour renforcer leurs effets, il est fréquent que du méthanol y soit ajouté.

L'alcool n'est pas interdit au Tamil Nadu mais celui vendu au marché noir est moins cher que celui vendu légalement. «Les hommes ne travaillent que pour boire et les femmes s'occupent de la famille», juge sévèrement un conducteur de pousse-pousse qui vit dans une rue où 23 personnes sont mortes, dans l'Indian Express Shankar.

Un autre habitant explique que ces travailleurs «gagnaient le pain de leur famille. Maintenant, beaucoup de familles vont avoir du mal à joindre les deux bouts». Un terrible drame qui pourrait donc conduire à d’autres, à en croire ce témoignage.

Les autorités ont indiqué que sept personnes avaient été arrêtées dans cette affaire, notamment Govindaraj alias Kannukkutti, un vendeur bien connu de la région depuis plus de 20 ans.