Pourquoi l’Australie a décidé d’interdire la vente de cigarettes électroniques en dehors des pharmacies

Le 1er juillet, l'Australie est devenu le premier pays de l'Histoire à interdire la vente de cigarettes électroniques en dehors des pharmacies. Une décision qui vise à faire diminuer la consommation d'e-cigarettes.

Une décision qui pourrait inspirer d'autres pays ? L'Australie a décidé de durcir ses réglementations en matière de vente de cigarette électronique. Elles ne sont désormais plus vendues qu'en pharmacie et sous prescription médicale. De même, elles devront être de couleur unie et ne pourront pas proposer divers goûts mais uniquement menthe, menthol ou tabac. Un changement drastique pour les vapoteurs australiens, qui n'ont pas oublié de dévaliser les stocks restants avant la date fatidique du 1er juillet.

New vaping regulations in Australia came into force, moving e-cigarettes behind pharmacy counters in a bid to curb youth vaping https://t.co/cEpAJghvbi pic.twitter.com/fVYe5WgrQs

— Reuters (@Reuters) July 1, 2024