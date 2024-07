«Répète encore» : Joe Biden se trompe et lit l’instruction affichée sur son prompteur à haute voix (vidéo)

Lors d’une intervention sur les dangers de la chaleur extrême à Washington ce mardi 2 juillet, Joe Biden s’est trompé en lisant l’instruction «répète encore» affichée sur le prompteur. Un moment que les internautes n’ont pas hésité à commenter.

Quelques jours après son débat avec l’ancien président Donald Trump, Joe Biden s’est exprimé ce mardi 2 juillet au centre local des opérations d’urgence de Washington, sur les conditions météorologiques extrêmes aux Etats-Unis.

Arrivé avec environ quarante minutes de retard, Joe Biden a fini par prendre la parole. Mais alors qu’il revenait sur les dangers de la chaleur extrême, le président américain s’est trompé en lisant à haute voix la phrase «répète encore» affichée sur son prompteur.

«La chaleur extrême est la première cause de mortalité liée aux conditions météorologiques aux États-Unis. La chaleur extrême fait plus de victimes que les inondations, les ouragans et les tornades réunis», a-t-il dit, avant d’ajouter «répète encore, réunis».

VIDEO: President Biden reading 'say that again' off teleprompter pic.twitter.com/y6OeYjbIn5 — The Spectator Index (@spectatorindex) July 2, 2024

Depuis, la séquence a été partagée sur le réseau social X et ce moment embarrassant a été largement commenté par les internautes. «Joe Biden parle à son prompteur maintenant», a écrit un internaute, quand d’autres ont trouvé cela «ridicule», «fou» ou encore «triste». «Il est incapable de lire un prompteur», a commenté un utilisateur du réseau social X.