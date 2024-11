Voici les 10 plus beaux marchés de Noël du monde, selon CNN

L'hiver arrive et les marchés de Noël fleurissent dans les villes. Le média américain CNN a établi la liste des meilleurs rendez-vous hivernaux pour déguster du vin chaud et rencontrer le père Noël à travers le monde.

Une tradition vieille de 750 ans. Depuis 1298 et le premier marché de Noël recensé de l'histoire à Vienne, ces évènements sont devenus des rendez-vous uniques tout autour du monde. Le média américain CNN a établi la liste des plus beaux marchés de Noël.

Marché du Christ de Vienne (Autriche)

Berceau du marché de Noël, Vienne accueille pas moins de 20 théâtres de festivités en décembre. Le plus impressionnant est le Wiener Christkindlmarkt ou Rathausplatz. Il est le plus grand, le plus ancien et aussi le plus populaire de la capitale autrichienne.

Avec pas moins de 150 stands de cuisine, d'artisanat et de boutiques, le marché de Noël de Wiener Christkindlmarkt accueille plusieurs milliers de personnes chaque année. Patinoire, carrousel, chants, spectacles, de nombreuses animations sont aussi mises en place pour éblouir les petits comme les grands.

Wiener Christlindlmarkt, du 16 novembre au 26 décembre.

Marché de Noël de Bâle (Suisse)

Dans la même ampleur, le marché de Noël de Bâle est aussi une destination unique pour se plonger dans les festivités de fin d'année. Au cœur de la vieille ville, le marché s'étend sur la Barfüsserplatz et la Münsterplatz. Devant la cathédrale, pas moins de 155 stands seront mis en place.

Élu meilleur marché de Noël en Europe en 2021, le rendez-vous de Bâle propose son lot d'animations. Un parcours gastronomique, des illuminations, le traditionnel «Livre de vœux», la pyramide pour déguster le vin chaud, mais aussi toutes les spécialités culinaires et l'artisanat local seront à disposition des nombreux visiteurs de la ville suisse.

Marché de Noël de Bâle, du 28 novembre au 23 décembre.

Marché de Noël de Strasbourg (France)

L'un des plus vieux marchés de Noël d'Europe, Strasbourg est le rendez-vous le plus populaire dans l'Hexagone. Réparti dans toute la ville, pas moins de 2 millions de personnes se rendent dans l'Eurométropole chaque année.

Plus de 300 chalets seront installés dans les rues de la capitale alsacienne. La région sera évidemment mise en valeur. Dans les ruelles étroites, les animations et les millions de visiteurs illumineront la ville pendant un mois.

Marché de Noël de Strasbourg, du 27 novembre au 27 décembre.

Hyde Park Winter Wonderland à Londres (Angleterre)

Créé en 2005, le Hyde Park Winter Wonderland est un événement incontournable de la vie britannique. Pas moins de 200 attractions ainsi qu'une roue de plus de 70 mètres de haut attendent les visiteurs londoniens. Une patinoire extérieure sera aussi à disposition, elle est considérée comme la plus grande du Royaume-Uni.

De nombreuses animations sont aussi organisées dans le village, comme des ateliers de sculpture sur glace, un château de glace, mais aussi un cirque, une parade et la rencontre avec le père Noël.

Hyde Park Winter Wonderland, du 21 novembre au 5 janvier 2025.

Marché de Noël de Cracovie, Pologne

Devant la basilique Sainte-Marie, le marché de Noël prend place au cœur de la ville polonaise. De dégustation de cuisine culinaire aux cadeaux en passant par les concerts en live, le marché de Noël de Cracovie accueille de nombreux visiteurs chaque année.

Un concours de crèches est aussi organisé entre les écoliers et les artistes locaux. Les traditions régionales sont mises en avant grâce à des rituels, des groupes de musique ou aux rites des jeunes mariés. Pas moins de 100 exposants seront présents.

Marché de Noël de Cracovie, du 29 novembre au 1er janvier 2025.

Plaisir d'hiver à Bruxelles (Belgique)

Durant la période de Noël, le marché envahit toute la capitale belge. De la Grand Place à la place Sainte-Catherine, plus de 200 chalets investissent Bruxelles. Cette année, la région française du Var sera mise à l'honneur avec plusieurs commerçants originaires du Sud-Est de la France présents sur la place de la Bourse.

Entre le sapin de Noël, la grande roue, une patinoire, un tour en bus, mais aussi du curling et de nombreuses animations comme des concerts, un spectacle son et lumière, mais aussi des activités culturelles, les visiteurs pourront se délecter de balades enrichissantes dans les rues bruxelloises.

Plaisir d'hiver, du 29 novembre au 5 janvier 2025.

Christkindlesmarkt, Nuremberg (Allemagne)

La capitale de l'Allemagne compte pas moins de 80 rendez-vous hivernaux. Berlin abrite de nombreux marchés, des plus anciens aux plus visités, mais Christkindlesmarkt est sûrement le plus célèbre. Situé à Nuremberg, au nord de la Bavière, ce marché de Noël accueille environ 200 chalets sur la place du marché.

Tout comme Strasbourg, pas moins de 2 millions de visiteurs se rendent dans les rues de cette ville de Bavière pour découvrir les alentours en effervescence. Promenade en diligence, des illuminations, mais aussi découverte gastronomique et décorations traditionnelles, de nombreux choix s'offrent aux visiteurs.

Christikindlesmarkt, du 29 novembre au 24 décembre.

Village d'hiver à Bryant Park, New York (États-Unis)

Le Village d'hiver de New York accueille pas moins de 150 chalets conçus autour de l'immense patinoire grande de 1500 m². Des pistes de curling, un restaurant ainsi que des igloos et une salle de réception seront à disposition des visiteurs et des convives les plus fortunés.

Le Village d'hiver accueille de nombreux visiteurs avec ses plus de cinq mois d'ouverture dans l'année. De nombreux spectacles ont déjà investi la glace, notamment avec une cérémonie d'ouverture grandiose.

Bank of America Winter Village, du 25 octobre au 2 mars 2025.

Le Pays des Merveilles à Singapour

Depuis plus d'une décennie, Singapour et son marché de Noël gagnent en popularité. Dans le parc naturel de Gardens by the Bay, pas moins de 27.000 m² sont investis pour l'occasion. Attractions, manèges, trains de Noël, spectacles, jeux, mais aussi spectacles sont organisés pour divertir tous les spectateurs.

La Spalliera offre un spectacle lumineux unique en son genre. Avec plus d'un millier d'ampoules utilisées, cette sculpture d'environ 20 mètres de hauteur représente un bâtiment aux inspirations italiennes gothiques. Chaque jour, après des représentations, une neige sera répandue sur les spectateurs.

Christmas Wonderland, du 29 novembre au 1er janvier 2025.

Le village d'hiver de la distillerie à Toronto (Canada)

Nouvelle version de l'ancien marché de Noël de Toronto, le Distillery Winter Village est une version nettement plus intimiste et inspiré des marchés de Noël européen. Dans le quartier historique, de nombreux commerçants s'habillent aux couleurs des fêtes de fin d'année pour accueillir les visiteurs.

Sponsorisé principalement par la maison de luxe Dior, le village d'hiver de la distillerie propose 85 commerçants, mais aussi, de nombreuses animations comme un illuminarium mais aussi des pièces de théâtre et des concerts.

Distillery Winter Village, du 12 novembre au 31 décembre.