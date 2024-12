Ils réservent leur hôtel en Grèce un an à l'avance pour 9.000 euros.... mais à leur arrivée, l'établissement leur annonce être complet

Une famille britannique a eu la mauvaise surprise d'apprendre que son hôtel de vacances était complet une fois sur place. Cette dernière avait pourtant déboursé la somme de 9.000 euros et réservé l'établissement un an à l'avance.

Cela devait être un séjour paradisiaque. Une famille de neuf membres avait réservé un voyage en Grèce et pensait profiter d'un moment pour se retrouver, quand elle a finalement découvert que son hôtel était complet une fois sur les lieux.

Originaire de Nantwich au Royaume-Uni, la famille avait pris sa réservation avec Easyjet Holidays près d'un an à l'avance, rapporte la BBC. Ces Britanniques avaient déboursé pas moins de 9.000 euros pour leur semaine de vacances à Kos, une île de l'archipel du Dodécanèse.

Une fois sur place, et devant l'hôtel complet, ils ont été répartis dans plusieurs établissements de l'île. Les membres devaient alors avoir recours à différents taxis pour se réunir la journée et n'ont pu obtenir des chambres dans le même hôtel que quatre jours avant leur retour.

La moitié de la somme réclamée

«Nous voulions juste nous déconnecter complètement et nous détendre, et nous ne pouvions pas vraiment le faire», a confié la mère de famille à nos confrères. Une plainte à laquelle l'agence de voyage a décidé de répondre en lui indemnisant la somme de 400 euros seulement. Une offre que la famille a estimée insuffisante et a finalement refusé. «J’aimerais bien récupérer tout l’argent, mais si ce n’est pas possible, obtenir la moitié serait raisonnable», a indiqué un membre de la famille.

L’association d’agents de voyages ABTA a informé la BBC que «si un membre du public est mécontent d'une offre de compensation ultérieure de l'un de nos membres, ils ont la possibilité d'utiliser notre système d'arbitrage».