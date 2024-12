Qu'est-ce qu'un «ghost gun», cette arme intraçable qui aurait été utilisée pour tuer Brian Thompson à New York ?

Le principal suspect du meurtre de Brian Thompson à New York a été arrêté en possession d'un «ghost gun». Que sont ces armes intraçables de plus en plus populaires aux Etats-Unis ?

Après cinq jours de traque, les policiers américains ont arrêté Luigi Mangione, 26 ans, ce lundi. Principal suspect dans le meurtre à New York du patron d'un géant de l'assurance santé, Brian Thompson, le jeune homme était en possession d'une arme à feu en kit. Aussi appelé «ghost gun» ou «pistolet fantôme», ce type d'équipement intraçable donne du fil à retordre aux autorités américaines.

D'après le chef des inspecteurs du département de police de New York, Joseph Kennedy, l'arme de Luigi Mangione est «capable de tirer des balles de 9mm» et diposait d'un silencieux. Elle «pourrait avoir été fabriquée sur une imprimante 3D».

Elle correpond donc à la description d'un «ghost gun», à savoir une arme à feu que l'on peut assembler soi-même, à l'aide de pièces artisanales ou achetées en ligne. Comme le précise NBCnews, ces dernières ne portent pas de numéro de série et peuvent généralement être obtenues sans vérification des antécédents.

The gun found on Luigi Mangione, the person of interest being questioned for the shooting of the UnitedHealthcare CEO, appears to be a "ghost gun" that may have been made on a 3D printer, police say. pic.twitter.com/2Js9RYGTbn

— CBS News (@CBSNews) December 9, 2024