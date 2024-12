Zimbabwe : des cyanobactéries, toxiques pour l'homme, tuent des rhinocéros, aigles et zèbres

L'autorité de gestion des parcs et de la faune sauvage du Zimbabwe a signalé la mort de plusieurs animaux près d'Harare. Ils ont été empoisonnés par l'eau polluée du lac Chivero.

Principal fournisseur d'eau d'Harare, la capitale du Zimbabwe, le lac Chivero est pourtant dangereusement pollué. Plusieurs animaux dont quatre rhinocéros blancs, espèce «quasi menacée», sont morts la semaine dernière après avoir bu son eau, contaminée par des cyanobactéries.

Zimparks, l'autorité de gestion des parcs et de la faune sauvage du Zimbabwe, a également signalé la mort de trois zèbres, quatre gnous, quatre aigles pêcheurs et plusieurs chèvres et bovins.

Tous ont été empoisonnés par ces cyanobactéries, également toxiques pour l'homme et «causées par la pollution de l'eau» qui ne «cesse d'augmenter dans le lac Chivero où la municipalité de Harare déverse des eaux usées», a déclaré Tinashe Farawo, porte-parole de Zimparks.

Les animaux restants transférés

L'organisme assure avoir tenté d'empêcher les animaux sauvages d'atteindre l'eau polluée, notamment en «plaçant des blocs de sel [...] autour du parc» pour les dissuader et en installant des «points d'eau artificiels avec de l'eau propre».

Ces efforts se sont malheureusement «révélés insuffisants» et, selon Tinashe Farawo, Zimparks a rapidement procédé au transfert des autres rhinocéros présents dans le parc pour éviter de nouvelles morts.

Sachant que ces mammifères sont la cible des braconniers, les autorités ne communiquent pas de chiffres sur leur nombre au sein des parcs naturels. Les données les plus récentes de ZimParks font toutefois état de 496 rhinocéros noirs et 374 rhinocéros blancs au Zimbabwe en 2017.

Les premiers sont répertoriés par l'Union internationale pour la conservation de la nature comme une espèce en danger critique d'extinction, avec seulement 3.140 individus restants dans le monde. Avec environ 10.080 représentants en Afrique, la population de rhinocéros blancs est quant à elle considérée en croissance après une quasi-extinction à la fin du XIXe siècle.