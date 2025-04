«Ce n'est pas ainsi que fonctionne notre démocratie» : la Californie conteste en justice les droits de douane imposés par Donald Trump

La Californie a contesté mercredi en justice les droits de douane imposés par Donald Trump, car l'Etat dirigé par les démocrates estime que le président américain ne pouvait pas les instituer sans l'accord du Congrès.

La Californie mène la résistance face à Donald Trump. Très impacté économiquement par les nouveaux droits de douane imposés par le président des États-Unis, l’État démocrate a annoncé son intention de saisir la justice pour faire annuler cette mesure. Selon son gouverneur Gavin Newsom, une telle initiative ne peut être prise sans l’aval du Congrès. Il s'agit de la quinzième procédure judiciaire intentée par la Californie contre l'administration Trump depuis le retour du milliardaire républicain au pouvoir.

«Trump n'a pas le pouvoir unilatéral de bouleverser radicalement le paysage économique du pays. Ce n'est pas ainsi que fonctionne notre démocratie», a expliqué le procureur général de Californie, Rob Bonta, lors d'une conférence de presse. «Le Congrès n'a pas autorisé ces droits de douane, et encore moins l'imposition de droits de douane pour ensuite les augmenter, les suspendre, puis les rétablir immédiatement sur un coup de tête», a-t-il insisté.

Incertitude économique

Depuis son retour au pouvoir, le milliardaire républicain a précipité le monde dans une guerre commerciale, en revenant sur des décennies de libre-échange. La Chine est soumise à des droits de douane américains de 145% et certaines importations en provenance du Canada et du Mexique sont désormais taxées à 25%. Début avril, Donald Trump a également instauré des droits de douane de 10% sur les produits de dizaines de pays du monde et promis d'autres taxations bien plus punitives, avant de les suspendre.

Avec cette politique protectionniste, le président a assuré vouloir faire revenir la production industrielle aux Etats-Unis. Mais dans l'immédiat, elle crée surtout beaucoup d'incertitude et va se traduire par une augmentation des prix pour les consommateurs, des faillites d'entreprises et des pertes d'emplois, selon de nombreux économistes.

La Californie, qui représente à elle seule la cinquième économie mondiale et pèse 14% du PIB américain, est aux premières loges de ce bouleversement économique. Berceau du secteur de la tech, l'Etat le plus peuplé du pays est aussi le premier producteur manufacturier et agricole du pays. Il dépend énormément de ses relations avec le Mexique, le Canada et la Chine.

Un pouvoir réservé au Congrès

«Aucun autre État ne sera plus touché par les conséquences de cette incertitude», a dénoncé le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom. «C'est de l'inconscience. (...) Ce type détruit l'économie des Etats-Unis», a ajouté le démocrate de 57 ans, auquel la presse américaine prête régulièrement des ambitions présidentielles pour 2028.

Gavin Newsom a accusé Donald Trump d'avoir «trahi les gens qui l'ont soutenu», en remarquant que la guerre commerciale affecte particulièrement les agriculteurs, qui ont largement voté pour l'homme d'affaires républicain. Le gouverneur a aussi dénoncé la chute des marchés provoquée par cette politique, qui rogne «l'épargne-retraite» des Américains.

Début avril, le gouverneur avait annoncé que la Californie allait chercher des accords avec le reste du monde pour être exemptée des ripostes douanières à venir contre les Etats-Unis. Selon Gavin Newsom, la loi de 1977 invoquée par Donald Trump ne lui permet pas d'imposer des droits de douane, un pouvoir que la Constitution américaine attribue au Congrès.

«Où est le Congrès? (...) Faites votre travail !», a taclé Gavin Newsom, en brocardant la majorité républicaine au Sénat et à la Chambre des représentants.

quinzième procédure de la Californie contre Donald Trump

Il s'agit de la quinzième procédure judiciaire intentée par la Californie contre l'administration Trump depuis le retour du milliardaire républicain au pouvoir. L'Etat démocrate conteste notamment la remise en cause du droit du sol et le pouvoir accordé à Elon Musk pour tailler dans le budget de l'Etat fédéral. Lors de son premier mandat, la Californie avait mené la résistance à Donald Trump, en intentant plus de 120 actions en justice contre son gouvernement.

Mercredi, la Maison Blanche a vivement rejeté cette nouvelle procédure. «Au lieu de se concentrer sur la criminalité galopante, le sans-abrisme et le coût de la vie inabordable en Californie, Gavin Newsom passe son temps à essayer de bloquer les efforts historiques du président Trump pour enfin remédier à l'urgence nationale que constituent les déficits commerciaux persistants de notre pays», a réagi un porte-parole, cité par des médias californiens.