Mort du pape François : ce que contient le testament du souverain pontife

Ce lundi 21 avril, le pape François est décédé à l'âge de 88 ans d'un AVC. L'agence de presse du Saint-Siège a partagé ce lundi le testament du chef de l'Église catholique, concernant sa sépulture et son dernier lieu de repos, qu'il avait rédigé en juin 2022.

Il commence son testament en ces termes : «Au nom de la Très Sainte Trinité. Amen».

Le premier point abordé est son lieu de sépulture, qu'il dévoile en rappelant avec quelle dévotion pour Dieu il a vécu : «Sentant s’approcher le crépuscule du soleil de ma vie terrestre et avec une vive espérance dans la Vie Éternelle, je désire exprimer ma volonté testamentaire uniquement en ce qui concerne le lieu de ma sépulture. Ma vie et mon ministère sacerdotal et épiscopal, je les ai toujours confiés à la Mère de Notre Seigneur, la Très Sainte Marie. C’est pourquoi je demande que mes dépouilles mortelles reposent dans l’attente du jour de la résurrection dans la Basilique Papale Sainte-Marie-Majeure».

La basilique Sainte-Marie-Majeure est l'une des quatre basiliques principales de la capitale italienne, située sur la Piazza dell'Esquilino.

Il reprend : «Je souhaite que mon dernier voyage terrestre se conclue précisément dans ce très ancien sanctuaire marial où je me rendais pour prier au début et à la fin de chaque voyage apostolique, afin de confier avec confiance mes intentions à la Mère Immaculée et de la remercier pour son soin maternel et docile».

Plus précisément, il fait part de son souhait quant à sa tombe : «Je demande que ma tombe soit préparée dans le locule de la nef latérale, entre la Chapelle Pauline (Chapelle de la Salus Populi Romani) et la Chapelle Sforza de ladite Basilique Papale, comme indiqué dans l’annexe jointe».

Il voudrait une seule inscription, «Franciscus». «Le tombeau doit être dans la terre ; simple, sans décoration particulière, et avec la seule inscription : Franciscus. Les frais liés à la préparation de ma sépulture seront couverts par la somme prévue par le bienfaiteur que j’ai désigné, à transférer à la Basilique Papale Sainte-Marie-Majeure, et pour laquelle j’ai pris soin de donner les instructions appropriées à Mgr Rolandas Makrickas, Commissaire Extraordinaire du Chapitre Libérien», explique-t-il. Le nom Franciscus est un prénom latin, initialement une épithète signifiant «le Franc» . Il était appliqué à saint François d'Assise (XIIe siècle), commémoré le 4 octobre.

Il termine son testament en remerciant ses fidèles : «Que le Seigneur donne la juste récompense à ceux qui m’ont aimé et continueront à prier pour moi. La souffrance qui s’est manifestée dans la dernière partie de ma vie, je l’ai offerte au Seigneur pour la paix dans le monde et la fraternité entre les peuples. Sainte-Marthe, 29 juin 2022.»