Mort du pape François : grand fan de football, le souverain pontife supportait une équipe argentine bien connue

Décédé ce lundi de Pâques, le Pape François était un grand fan de football et du club argentin de San Lorenzo.

Il a grandi dans l’amour de Dieu et du football. Avant d’être le 266e pape de l’Histoire en 2013, Jorge Mario Bergoglio était connu pour être un grand fan du ballon rond. Né en 1936 à Buenos Aires, il était un fervent supporter du club argentin de San Lorenzo, situé dans la capitale argentine, fondé en 1908 et dont son père a porté les couleurs de la section basketball. «J’étais un supporter du San Lorenzo ! Dans le quartier de Boedo, dont la maison de mes grands-parents maternels était assez proche, le bleu et le grenat du San Lorenzo de Almagro étaient partout : ils coloraient les rues, ils s’agitaient aux balcons, ils ornaient les fenêtres», avait écrit le pape François dans son autobiographie «Espère», publiée en début d’année 2025.

Fan du premier «El pibe de oro»

Joueur amateur, qui n’a pas percé, le souverain, qui était gardien de but, avait pour héros l’attaquant Omar Sivori surnommé «El pibe de oro», avant Diego Maradona. «J'ai toujours aimé jouer au football, et peu importe si je n'avais rien d'un champion. À Buenos Aires, on appelait un type de mon genre une pata dura, ce qui veut dire que j'avais deux pieds gauches, avait-il également indiqué. C'est un beau poste (gardien de but) : il vous habitue à regarder la réalité en face, à affronter les problèmes ; on ne sait pas toujours très bien d'où ce ballon est parti, mais on doit quand même essayer de l'attraper. Comme dans la vie.»

Celui qui est devenu ambassadeur mondial du club au 15 titres de champion d’Argentine et qui a le droit à d’énormes fresques à son effigie sur les murs du stade Nuevo Gasometro, a également reçu plusieurs équipes de football et des joueurs au Vatican durant son pontificat. En 2014 et 2016, il avait organisé des «matchs interreligieux de la paix» au stadio Olimpico de Rome avec notamment Diego Maradona, Francesco Totti, David Trezeguet ou encore Ronaldinho.

Le Vélodrome accueille le pape François à sa manière, avec ce magnifique tifo.



(@bleuprovence) pic.twitter.com/Tc2C9d2Nn4 — Footballogue (@Footballogue) September 23, 2023

Evidemment supporter de l’Abiceleste en Coupe du monde 2022, le Pape François avait également choisi le Stade Vélodrome pour sa grande messe en septembre 2023. Un pape n’était plus venu dans la cité phocéenne depuis 1533. Au total, 60.000 fidèles avaient garni les tribunes de l’enceinte. Et un magnifique tifo avait été déployé.

D’ailleurs, les quatre matchs de football de Serie A, le championnat d’Italie, prévus ce lundi, ont été reportés après l’annonce du décès du souverain pontife. «A la suite de la disparition du Saint Père, la ligue annonce que les rencontres des championnats de 1re division et des réserves ont été reportés à des dates encore à définir», a expliqué la Lega Serie A dans un communiqué. Les rencontres reportées devaient opposer le Torino à l'Udinese, Cagliari à la Fiorentina, le Genoa à la Lazio et Parme à la Juventus Turin.