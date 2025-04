Pape François : comment se déroule le rite de la «constatation de la mort» et le dépôt de son corps dans le cercueil

Ce lundi soir, à 20h, aura lieu le rite de la «constatation de la mort» du pape François. Cette tradition, historiquement prévue dans le rituel de l’enterrement des papes, sera suivie de la déposition de la dépouille du pape dans son cercueil.

Le pape sera enterré en grande pompe. Ce lundi 21 avril à 20h se déroulera le rite de la «constatation de la mort» du pape, présidé par le cardinal Kevin Farrell, a indiqué le Bureau des célébrations liturgiques du Vatican.

Il est impératif que le rite se fasse en présence du cardinal camerlingue, le doyen du collège cardinalice, des proches du pontife et du directeur ainsi que du vice-directeur du département sanitaire de l’État de la Cité du Vatican.

Un protocole minutieux

D’après l’«Ordo exsequiarum romani pontificis», le rituel pour l’enterrement d’un pape, la dépouille du chef de l’Église catholique est embaumée, puis revêtue d’une soutane blanche et transférée dans sa chapelle privée.

Au cours de cette cérémonie, le corps est paré de vêtements liturgiques de couleur rouge, et il est déposé dans un double cercueil de zinc et de bois avec la mitre papale et l’écharpe de laine blanche ornée de croix rouges, appelée le pallium.

Une fois l’acte de déclaration de la mort rédigé, l’heure à partir de laquelle les fidèles qui souhaitent venir se recueillir et avoir accès au lieu est établie.