Succession du pape François : quelles sont ces personnes soumises au «secret absolu» qui accompagneront les cardinaux lors du conclave ?

Le conclave devant permettre aux cardinaux électeurs de désigner le successeur du pape François se prépare. En effet, ce dernier doit commencer le 7 mai prochain, soit seize jours après la mort du souverain pontife. Néanmoins, les cardinaux ne seront pas seuls et les personnes les accompagnant sont soumises au «secret absolu».

Un engagement hautement sacré. Les cardinaux électeurs entreront en conclave dès le 7 mai prochain pour désigner le successeur du pape François, mort le 21 avril dernier. Néanmoins, outre les électeurs, des religieux et des laïcs participeront à ce moment historique et doivent jurer le secret.

En effet, ce mardi 29 avril 2025, le Bureau des célébrations liturgiques a indiqué dans un communiqué que les personnes devant assister les cardinaux lors du conclave allaient prêter serment le 5 mai prochain dans la chapelle Pauline du Vatican.

Il s’agit d’un engagement très important et sacré puisque les religieux et laïcs concernés jureront de respecter le «secret absolu» sur le déroulement du conclave, sous peine de se voir excommunier automatiquement en cas de rupture de ce serment.

L’ensemble des personnes qui assisteront les cardinaux électeurs a été approuvé par le cardinal camerlingue Kevin Farrell, en charge de l’organisation du conclave, et par ses trois cardinaux assistants.

Spiritualité, organisation et sécurité

Pour aider les cardinaux lors du conclave, la constitution apostolique Universi Dominici Gregis prévoit la participation du secrétaire du collège cardinalice, Mgr Ilson de Jesus Montanari et du maître des célébrations liturgiques pontificales Mgr Diego Ravelli, qui sera accompagné de huit cérémoniaires et de deux religieux de la Sacristie pontificale.

Un prêtre a également été choisi par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du pape François, lequel assumera la présidence du conclave. Par ailleurs, plusieurs religieux capables de recevoir les confessions dans diverses langues doivent aussi prêter serment.

À ce personnel religieux, s’ajoutent des médecins et des infirmiers pour les cardinaux malades, des personnes en charge de la cuisine, du ménage, des ascenseurs, des services techniques, de la décoration florale et du transport des cardinaux entre la résidence Sainte-Marthe et la chapelle Sixtine.

Sur le plan sécuritaire, est aussi prévue la participation d’un colonel et d’un major de la Garde suisse, en charge de la surveillance de la chapelle Sixtine, et du directeur des services de surveillance et de la protection civile de l’État de la cité du Vatican, et de plusieurs de ses collaborateurs.

Le serment de l’ensemble de ces personnes sera prononcé devant le cardinal camerlingue, assisté de deux protonotaires apostoliques.