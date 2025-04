Yémen : les Etats-Unis ont frappé plus de 1.000 cibles appartenant aux rebelles houthis depuis mi-mars

L'armée américaine a frappé depuis mi-mars plus de 1.000 cibles au Yémen, où Washington mène une campagne aérienne contre les rebelles houthis, a annoncé le ministère de la Défense mardi 29 avril.

Une campagne militaire de grande ampleur. Depuis plus d'un mois et demi, la Marine américaine frappe sans relâche les rebelles houthis.

Today, GEN Michael Erik Kurilla, USCENTCOM Commander, embarked the aircraft carrier USS Carl Vinson (CVN 70) and thanked the Sailors for their professionalism, competence, and dedication in support of continuous operations against the Iran-backed Houthis in Yemen. pic.twitter.com/sQVtHBtnpn — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 27, 2025

Ces derniers, qui contrôlent de larges pans du Yémen, ont pris pour cible la navigation maritime en Rouge depuis fin 2023, par solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, dévastée par la guerre entre le Hamas et Israël. Ils revendiquent également régulièrement des tirs de missiles directement sur l'Etat hébreu, qui dit les intercepter.

Plus de 1.000 cibles touchées en 1 mois et demi

Depuis le 15 mars, «les frappes du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) ont touché plus de 1.000 cibles, tuant des combattants et des dirigeants Houthis (...) et dégradant leurs capacités», a affirmé dans un communiqué Sean Parnell, un porte-parole du Pentagone.

📍 USS Carl Vinson arrived off the Omani southern coast



RUDY11 • CMV-22 Osprey (reg 169452), replacing the transport role of the C2 on other carriers, heading to Duqm pic.twitter.com/c2e6euu24k — MenchOsint (@MenchOsint) April 11, 2025

L'US Navy mène ses attaques grâce au porte-avions à propulsion nucléaire USS Harry S. Truman, présent sur place depuis décembre 2024. Il a depuis été rejoint par le groupe aéronaval de l'USS Carl Vinson il y a une dizaine de jours.

L'armée britannique a rejoint les opérations

Mercredi matin, l'armée britannique a annoncé, pour la première fois depuis le lancement de cette campagne américaine mi-mars, y avoir participé en ciblant «une cible militaire Houthis» dans la nuit au sud de la capitale Sanaa.

Overnight, @RoyalAirForce Typhoons conducted strikes against a Houthi military target in Yemen to defend freedom of navigation, strengthen regional stability, protect UK economic security, and reduce the Houthis' capacity to launch further attacks. https://t.co/Hlu2Yhk3Oipic.twitter.com/gppCNZTgQt — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 29, 2025

Selon le ministère britannique de la Défense, l'opération, menée par des avions de combat britanniques Typhoon, visait «un ensemble de bâtiments, utilisés par les Houthis pour fabriquer des drones du type de ceux utilisés pour attaquer les navires dans la mer Rouge et le golfe d'Aden».

Le ministre britannique de la Défense, John Healey, a assuré devant la chambre des Communes que selon un premier bilan, «les cibles visées ont toutes été atteintes avec succès» et qu'il n'y pas eu de victimes civiles. Il a également indiqué que les Houthis avaient mené depuis novembre 2023 «plus de 320 attaques» contre le commerce international en mer Rouge.

La Marine nationale française a aussi envoyé des bâtiments dans la zone pour défendre les navires marchands. Si elles ne frappent pas de cible au Yémen, les frégates françaises ont été plusieurs fois prises pour cible par des drones ou des projectiles tirés par les Houthis.

📍Mer rouge | Interception par une frégate 🇫🇷 d’un drone aérien en provenance du Yémen, menaçant le trafic maritime.



➡️ Vigilance permanente pour garantir la liberté de navigation et la sûreté maritime de Suez à Ormuz. pic.twitter.com/gP7eY7Nnp1 — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) April 18, 2025

Le 18 avril dernier, l'Etat-major de l'armée française avait partagé une vidéo impressionnante de la destruction d'un engin volant par un navire français.