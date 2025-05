Conclave : où le prochain pape habitera-t-il ?

Les 133 cardinaux électeurs sont entrés en conclave, mercredi 7 mai, pour désigner le prochain chef de l'Eglise catholique. Le futur pape aura à sa disposition plusieurs résidences, dont la principale se situe au Vatican, à côté de la place Saint-Pierre.

Une résidence, mais aussi un lieu de travail. Traditionnellement, les papes sont logés dans les appartements pontificaux. Ces derniers, propriétés du Vatican, sont situés dans un imposant bâtiment carré à proximité des colonnades de la place Saint-Pierre.

Ils comprennent une dizaine de pièces, dont certaines sont privées. On retrouve ainsi le bureau du souverain pontife, d'où François et ses prédécesseurs avaient l'habitude de saluer et de bénir les pèlerins le dimanche, une chambre équipée d'un simple lit, une suite médicale comportant du matériel dentaire, une salle à manger, un petit salon et une cuisine.

Le Saint-Père disposera également d'une bibliothèque personnelle, dotée de deux fenêtres donnant sur la place Saint-Pierre, et une chapelle privée. Les appartements pontificaux comportent aussi d'un petit studio-bureau pour le secrétaire du pape et des logements pour les femmes de ménage.

Le pape François avait décidé de ne pas y vivre

L'ensemble de ces espaces ont été profondément rénovés à l'été 2005, au tout début du pontificat de Benoît XVI. La plomberie, l'électricité, le système de chauffage y ont été rénovés, tout comme la cuisine et l'espace médicalisé.

Mais le futur pape pourrait très bien ne pas y vivre. Après son élection, François avait décidé qu'il vivrait dans la résidence Sainte-Marthe, un bâtiment austère construit dans les années 1990 et destiné à accueillir certains visiteurs du Saint-Siège, les membres de l'administration vaticane ou encore les cardinaux électeurs durant les conclaves.

#Rome-conclave:"Un lit, un crucifix et une salle d'eau" : au Vatican, les chambres de la résidence Sainte-Marthe ont été libérées pour loger les cardinaux pendant le temps du conclave, a appris l' ACP jeudi de Vatican news.



"Les habitants de la résidence Sainte-Marthe, au… pic.twitter.com/6iql08heha — acp.cd (@acprdcongo) May 1, 2025

Le pape argentin avait ainsi occupé le plus grand appartement, composé de trois pièces sobres équipées d'un mobilier minimaliste en bois. Il avait justifié sa décision en expliquant préférer être «au milieu d'autres membres du clergé» plutôt que dans les appartements pontificaux.

Aujourd'hui visite du Palais apostolique de Castel Gandolfo dont les appartements pontificaux sont désormais ouverts au public pic.twitter.com/SbwbHwTE1E — Nicolas Senèze (@NicolasSeneze) October 21, 2016

Outre sa résidence principale, le futur souverain pontife pourra se rendre au palais pontifical de Castel Gandolfo, situé à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Rome. Cette immense résidence, construite au XIIIe siècle, avait été surnommée «Vatican II» par Jean-Paul II, qui y avait fait construire une piscine.

Elle est utilisée uniquement lors de la période estivale et a été ouverte à la visite des touristes en 2016 par François.