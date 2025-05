Conclave : vieilles de plusieurs siècles, un bourdon de 9 tonnes... Quelles sont ces cloches qui résonneront dès l’élection du nouveau pape ?

Le conclave pour élire le successeur de François va débuter ce mercredi 7 mai, au Vatican. Lorsqu'un nouveau pape sera désigné, la célèbre fumée blanche apparaîtra et les six cloches de la basilique Saint-Pierre résonneront. Voici leur histoire.

Un rôle essentiel. Historiquement, une fumée blanche s'échappe depuis une petite cheminée placée sur le toit de la chapelle Sixtine lorsqu'un nouveau pape a été élu par les cardinaux électeurs.

Mais il est parfois arrivé, notamment en 1978, que les volutes aient plutôt une teinte grise, semant ainsi le doute parmi les fidèles et les observateurs présents sur place. Afin d'éviter toute incertitude, la décision a été prise en 2005 de faire sonner les cloches de la basilique Saint-Pierre pour confirmer l'élection du souverain pontife.

Le bourdon de Saint-Pierre pèse un peu moins de 9 tonnes

Mais le 19 avril de la même année, lors de l'avènement de Benoît XVI, les cloches ont mis plus neuf minutes avant de se faire entendre. Un couac qui n'est pas arrivé en 2013, lors du conclave qui a élu François.

Au total, la basilique vaticane compte six cloches, dont trois sont visibles depuis l'extérieur. D'ailleurs, contrairement à la plupart des églises romanes, Saint-Pierre de Rome ne comporte pas de clocher : elles sont donc directement incorporées à la façade de l'édifice.

Des six cloches, la plus imposante est bien sûr le bourdon. Il pèse près de neuf tonnes pour un diamètre d'environ 2,3 mètres. Il a été élaboré en 1785 par l'orfèvre Luigi Valadier. Selon la légende, il se serait suicidé la veille de la fonte, n'ayant pas supporté les rumeurs colportées par les fondeurs, jaloux qu’un tel travail ne soit pas confié à l’un des leurs… D’un timbre austère, le bourdon représente les douze apôtres, mais aussi des motifs géométriques et même des serpents marins.

Une cloche vieille d'environ 800 ans

La deuxième cloche la plus imposante est le Campanoncino. Fondu en 1725, il pèse 3,6 tonnes pour 1,77 mètre de diamètre. La troisième plus grosse cloche de l'ensemble est également la plus ancienne, puisqu'elle a été fondue au XIIIe siècle. Le poids de la Rota approche les deux tonnes et son diamètre avoisine 1,36 mètre.

Les trois autres cloches sont toutes plus légères et plus récentes : celle de la prédication date de 1909 et pèse 830 kg, celle de l’Ave Maria date de 1932 et pèse 250 kg et enfin la Campanella date de 1825 et ne pèse «que» 235 kg pour à peine 73 cm de diamètre.

Depuis 1931, elles se mettent en branle grâce à un mécanisme électrique. Outre l’élection du nouveau pape, le plénum, c’est-à-dire la sonnerie de toutes les cloches, ne retentit qu’en quelques occasions : pendant le Gloria de la messe de Noël et de la vigile pascale, après les bénédictions Urbi et Orbi et le 29 juin, pour la fête des saints Pierre et Paul.

Les cloches de guérison de la basilique Saint-Pierre sonnent, remplissant l'air d'une énergie exaltante ! Montez le volume et ressentez le changement dans votre esprit et votre corps. pic.twitter.com/7oF97N26Ne — Artémisia Collège (@ArtmisiaCollege) March 19, 2025

Le conclave qui élira le successeur de François va débuter officiellement ce mercredi à 16h30. Un premier vote aura lieu dans la foulée et si aucun cardinal ne recueille deux tiers des voix, le scrutin reprendra dès le lendemain, au rythme de deux par demi-journée.

En 2013, le pape argentin avait été élu après cinq tours de scrutin, répartis sur deux jours. Si les cardinaux ont besoin d'aussi peu de temps cette année, cela veut dire que l'identité du futur souverain pontife sera connu ce jeudi 8 mai, en fin de journée.