Etats-Unis : la Cour suprême autorise Donald Trump à exclure les personnes transgenres des forces armées

La Cour suprême américaine a levé ce mardi la suspension d'un décret de l'administration Trump visant à exclure les personnes transgenres de l'armée.

Les personnes transgenres sont provisoirement exclues de l'armée américaine. Sans motiver sa décision, la Cour suprême, à majorité conservatrice, a levé ce mardi la suspension par un tribunal de première instance d'un décret du président Donald Trump à ce sujet, jusqu'à ce qu'une cour d'appel fédérale se soit prononcée sur le fond.

Deux juges fédéraux, l'un dans l'Etat de Washington et une autre dans la capitale fédérale, étaient à l'origine de la suspension de ce texte excluant les personnes transgenres des forces armées. L'administration Trump avait toutefois fait appel de ces décisions et saisi la Cour suprême, qui a donc tranché en sa faveur.

Dénonçant «un coup dévastateur sur les militaires transgenres qui ont prouvé leurs capacités et leur engagement envers la défense de notre pays», des associations se sont dites convaincues que cette exclusion est contraire à la Constitution et finira par être annulée par la justice. «Les personnes transgenres remplissent les mêmes critères et incarnent les mêmes valeurs que tous ceux qui servent sous les drapeaux», ont-elles rappelé.

4.240 militaires touchés par la dysphorie de genre

De son côté, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, s'est félicitée de la décision de la Cour suprême, qu'elle qualifie de «nouvelle victoire massive», loin de «l'idéologie woke». Sux X, le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a quant à lui écrit : «Plus de trans au ministère de la Défense».

Ce décret juge qu'«exprimer une fausse "identité de genre", divergente du sexe d'un individu, ne peut satisfaire aux normes rigoureuses nécessaires au service militaire». En février, le ministère américain de la Défense s'est appuyé sur ce texte pour afficher son intention de stopper le recrutement de personnes transgenres dans les forces armées, mais aussi d'en expulser celles qui en font déjà partie, sauf dérogation spéciale.

Tous les militaires à qui on a diagnostiqué une dysphorie de genre, à savoir l'état de souffrance vécu par les personnes dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qui leur a été assigné à la naissance, sont concernés. A la fin de l'année dernière, cela représentait 4.240 personnes. Ceux qui en ont souffert ou en présentent des symptômes sont également visés.

En tant que président des Etats-Unis, Donald Trump a multiplié les attaques contre la communauté LGBT+. Lors de son premier mandat il avait déjà ciblé les personnes transgenres en empêchant le recrutement dans l'armée de candidats ayant besoin d'un traitement hormonal ou ayant déjà effectué un traitement médical de changement de sexe. Joe Biden, son successeur démocrate, était revenu sur cette décision.