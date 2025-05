Football : les femmes transgenres interdites de compétitions féminines en Angleterre

Après l’Ecosse, la fédération anglaise a annoncé ce jeudi que les femmes transgenres seront interdites de compétitions féminines de football dans le pays.

Les femmes transgenres ne pourront plus prendre part aux compétitions féminines de football en Angleterre et Ecosse à partir de la saison prochaine, ont annoncé les fédérations concernées, se conformant à une récente décision de justice sur la transidentité. La Cour suprême du Royaume-Uni, plus haute juridiction du pays, a fondé la définition légale d'une femme sur le sexe biologique, le 16 avril dernier.

La modification du règlement entrera en vigueur «à partir du 1er juin 2025» en Angleterre et «à partir de la saison 2025-26» en Ecosse, ont précisé les fédérations dans des communiqués distincts. Si «notre rôle est de rendre le football accessible au plus grand nombre, il convient de se conformer aux textes juridiques en vigueur», a écrit la Football Association (FA), garante des lois du football en Angleterre.

«Nous comprenons que cela sera difficile pour les personnes qui veulent simplement pratiquer le sport qu'elles aiment, dans le genre auquel elles s'identifient», ajoute-t-elle, assurant contacter «les femmes transgenres enregistrées» auprès d'elle pour «leur expliquer les changements» et la manière dont «elles peuvent continuer» à pratiquer leur sport.

Dans leur décision, rendue le 16 avril, ils affirment notamment qu'il est légal d'exclure les femmes transgenres de certains espaces réservés aux femmes -comme des centres d'hébergement ou dans des hôpitaux- si cela est considéré comme «proportionné».