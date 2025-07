Une météorite martienne de 25 kg vendue aux enchères pour la somme record de 4,5 millions d'euros

Une météorite martienne trouvée au Niger en 2023 a été vendue aux enchères pour la somme record de 5,3 millions de dollars soit environ 4,5 millions d'euros.

«Une découverte incroyablement rare». La société Sotheby's, en charge des enchères, a proposé à la vente une météorite en provenance de Mars de 24,5 kg, mercredi 16 juillet 2025, au prix initial de près d'1,4 millions d'euros. Après de rudes enchères, un acquéreur l'a finalement obtenue pour 5,3 millions de dollars soit environ 4,5 millions d'euros. Un record.

Il s'agit de la plus lourde des 400 roches de la planète Mars actuellement sur Terre. Avec ses 24,5 kg, elle est presque deux fois plus grande que la deuxième roche la plus imposante de la planète rouge. A elle seule, elle représente 6,5% de l'ensemble des météorites issues de cette planète voisine, les autres étant sensiblement plus petites et plus légères.

«une importance extraordinaire»

«C’est une découverte d’une importance extraordinaire : la plus grande météorite martienne jamais découverte sur Terre. Elle est la plus précieuse de son genre jamais proposée aux enchères et établit un lien tangible avec la planète rouge, notre voisine céleste qui a longtemps captivé l’imagination humaine», a détaillé Sotheby's.

Le nom de cette pièce est NWA 16788. Elle a été baptisée par la Société internationale pour les météorites et les sciences planétaires le jour de sa découverte, le 16 juillet 2023. Après avoir été analysée par le centre astrologique de Shanghaï, qui en a décrypté la composition chimique, elle a été exposée à l'Agence spatiale italienne de Rome, puis à Arezzo, en Toscane.

«Ce serait dommage qu’elle disparaisse dans le coffre d’un oligarque. Elle a sa place dans un musée, où elle peut être étudiée et appréciée par les enfants, les familles et le grand public», a pour sa part insisté Steve Brusatte, professeur à l'université d'Edimbourg, en Ecosse.