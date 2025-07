Guerre en Ukraine : que contient le 18e paquet de sanctions contre la Russie ?

L'Union européenne vient d'annoncer de nouvelles sanctions «sans précédent» contre la Russie. Cette 18e vague, depuis l'invasion russe en Ukraine, cible une nouvelle fois le prix du pétrole.

«Nous restons fermes», a écrit Kaja Kallas, la cheffe de file de la diplomatie européenne sur X, après l’annonce d’une nouvelle vague de sanctions contre la Russie. La menace planait depuis quelques jours déjà : l’Union européenne va donc renforcer ses peines contre Moscou, en ciblant cette fois la manne pétrolière russe.

Ce paquet de sanctions, le 18e depuis l’invasion russe en Ukraine en février 2022, est «l’un des plus sévères contre la Russie à ce jour». Il prévoit un abaissement du plafond du prix du pétrole brut russe exporté, désormais fixé à un peu plus de 45 dollars le baril, soit 15% de moins que le prix moyen du baril russe sur le marché.

