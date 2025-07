Mort de Felix Baumgartner : le jour où il devint le premier homme à passer le mur du son depuis la stratosphère

Le parachutiste autrichien Felix Baumgartner est décédé ce jeudi 17 juillet en Italie dans un accident de parapente. Il est notamment connu pour avoir été le premier homme à franchir le mur du son en chute libre.

On l'appelait «Felix sans peur» («Fearless Felix») et ce sobriquet n'était pas usurpé. Felix Baumgartner, 56 ans, est décédé ce jeudi 17 juillet dans un accident de parapente. Ce parachutiste restera dans les mémoires, notamment parce qu'il a été le premier homme à franchir le mur du son en chute libre, en sautant depuis la stratosphère.

Ce jour-là, le 14 octobre 2012, l'Autrichien s'était élancé d'une capsule accrochée à un ballon d'hélium, à une altitude record d'un peu plus de 39.000 mètres dans le ciel du Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis.

L'événement était suivi par des millions de personnes et, avant de s'élancer, Felix Baumgartner s'était adressé à son public : «Je sais que le monde entier est en train de regarder et j'aimerais que vous voyiez ce que je vois... Parfois il faut monter très haut pour comprendre à quel point on est petit. Je rentre à la maison maintenant».

"sometimes...



you have to get up really high...



to understand how small your are.



I'm ~ coming ~ home ~ now"



-- Felix Baumgartner pic.twitter.com/L8IMqb9reQ — World of Engineering (@engineers_feed) July 17, 2025

Le parachutiste avait franchi le mur du son quelques dizaines de secondes après son saut et avait ouvert son parachute après un total de 4 minutes 20 secondes de chute libre. Il avait atteint la vitesse de 1.357,6 km/h (843,6 miles par heure), soit 1,25 fois la vitesse du son.

Après coup, il avait indiqué ne pas s'être rendu compte qu'il passait le mur du son. «Je n'ai pas senti le bang supersonique. Je crois que ça se produit derrière vous», avait-il expliqué, avant de raconter plus en détail son expérience.

«Ça a été très difficile»

«La sortie a été parfaite, mais ensuite j'ai commencé à être très secoué. Je me disais que j'allais réussir à contrôler la chute, mais quand j'ai pris de la vitesse, c'est devenu vraiment violent et pendant quelques secondes j'ai cru que j'allais perdre conscience. Heureusement, j'ai réussi à stopper ça. Ça a été très difficile, beaucoup plus difficile que nous ne le pensions».

L'Autrichien s'entraînait depuis cinq ans pour ce saut risqué. Le plus grand danger pour lui était de perdre le contrôle et de se mettre à tourner sur lui-même, entraînant une perte de connaissance qui aurait pu s'avérer fatale. La solidité de sa combinaison pressurisée était également essentielle.

Ce jeudi 17 juillet, Felix Baumgartner a trouvé la mort en Italie, dans la région des Marches au nord de la péninsule. Selon le quotidien italien Il Corriere della Sera, il aurait perdu le contrôle de son parapente après un malaise, et serait tombé dans la piscine d'une résidence de vacances. Le sauteur de l'extrême était déjà décédé au moment de l'impact.