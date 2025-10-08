Félix Baumgartner : les causes de la mort du célèbre parachutiste autrichien révélées

Ce mardi, les causes de la mort de Felix Baumgartner, célèbre sportif autrichien, décédé en juillet dernier en Italie, ont été dévoilées par le procureur en charge de l’enquête.

Les conclusions ont été rendues. Les raisons de l’accident mortel de Félix Baumgartner interveny le 17 juillet en Italie ont été dévoilées par le procureur en charge de l’enquête ce mardi. L’Autrichien de 56 ans s’était brisé la colonne vertébrale après une violente chute dans un complexe vacancier en raison d’une erreur humaine.

«Il est tombé dans une spirale et n’a pas pu en sortir. Il n’a pas pu effectuer la manœuvre nécessaire pour s’en sortir», a expliqué Raffaele Iannella à Bild. L’enquêtrice a également indiqué qu’il n’y avait aucun problème technique détecté sur le parapente utilisé par le sportif.

Le classement de l’affaire a désormais été requis par le procureur. Les proches de l’Autrichien et ses avocats ont récupéré l’expertise technique pour clarifier la responsabilité et réfléchir à d’éventuelles conséquences légales.

Le natif de Salzbourg s’était fait connaître pour son exploit réalisé le 14 octobre 2012 en s’élançant depuis la limite de l’espace. Il était devenu le premier homme à franchir le mur du son en chute libre en atteignant la vitesse maximale de 1.357,6 km à l’heure, protégé par un scaphandre pressurisé.