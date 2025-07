Guerre en Ukraine : que sont les nouveaux drones d’attaque «Darts», utilisés par Kiev ?

L'Ukraine dispose d'une nouvelle arme pour se défendre face à l'invasion russe. L'entreprise Darts a développé un drone bimoteur capable de transporter des charges plus importantes.

Equipé de deux moteurs et capable de parcourir plus de 40 km, le nouveau drone produit par la société Darts est «l'un des aéronefs les plus massifs actuellement sur le front». Selon un représentant de l'entreprise, il est fourni en petite quantité à l'armée ukrainienne.

Une version monomoteur existait, déjà mais ce nouvel outil permet de transporter une charge utile de 12 à 14 kg, soit 4 à 6 kg de plus que le précédent.

Lors d'un événement de démonstration vendredi 18 juillet, un représentant de Darts a expliqué que ce drone «a déjà transporté plus de 8kg en mission de combat. Il a déjà été testé et ne présente aucun problème».

⚙️The manufacturers of Darts attack drones have already begun supplying the military with twin-engine drones in small series.https://t.co/Q0yzyjkogc — Militarnyi (@militarnyi) July 19, 2025

Jusqu'à 4 millions de drones construits par an

Les drones sont devenus un élément clé de la défense ukrainienne et leur production a passablement augmenté dans le pays. Ils représentent un atout dans un contexte où les approvisionnements en armes sont limités.

Ils ont aussi l'avantage d'être des systèmes sans pilote pouvant effectuer des reconnaissances et des frappes sur le champ de bataille, en minimisant le risque de pertes humaines. Voilà pourquoi Kiev les utilise, tout comme Moscou.

D'après le Kyiv Independent, l'ancien ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, a déclaré en juin que l'Ukraine était en mesure de fabriquer jusqu'à 4 millions de drones par an.