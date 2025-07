A 100 ans, elle retrouve un logement après avoir été SDF durant trois ans

Une femme âgée de 100 ans vivant dans la rue dans la ville de Tilburg aux Pays-Bas a pu retrouver un logement grâce à l'aide d'une association locale, touchée par son histoire.

La belle histoire du jour. Ayyada Boukili, une femme âgée de 100 ans, a été sauvée par une association venant en aide aux plus démunis. Cette association, d’origine néerlandaise et baptisée Assadaaka Community, a annoncé hier sur les réseaux sociaux via son fondateur Ahmed El Mesri, avoir pris en charge cette femme et lui avoir trouvé un logement.

La centenaire vivait depuis trois ans dans la rue «dans des conditions déplorables», dans la ville de Tilburg aux Pays-Bas et tout proche de la frontière belge, ont rapporté les médias locaux Het Laatste Nieuws et AD.

«Madame Boukili a désormais un toit»

Elle vivait convenablement aux Pays-Bas jusqu’au décès de son mari et de ses enfants. A la suite de ces décès traumatisants, son niveau de vie a considérablement baissé, provoquant chez elle des pathologies, telles que la malnutrition.

Très touché par l’histoire de cette dame, le fondateur de l’association a tenu à lui apporter de l’aide. Après des «semaines de consultations et de coordination» avec les organismes compétents, une solution a enfin été trouvée.

«Madame Boukili a désormais un toit», a déclaré Ahmed El Mesri via les réseaux sociaux de l’association, malgré un «long processus bureaucratique complexe».

Cette dame pourra donc, à 100 ans, de nouveau vivre dans la dignité. Cette dernière est très reconnaissante, et a signé son bail pour un logement adapté dans la ville d’Amsterdam. Même si elle est encore très affaiblie, elle a désormais tout le confort dont elle a besoin pour se remettre.