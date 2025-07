Gaza : combien d’otages sont toujours retenus dans l’enclave palestinienne ?

Depuis près de deux ans, de nombreux otages sont encore détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Le projet de reconnaissance de la Palestine par l’État français passe mal en Israël notamment sur ce point.

Après l’annonce d’Emmanuel Macron selon laquelle la France allait reconnaître l’État de Palestine, le gouvernement israélien s’est offusqué de la décision du président de la République française. Sur X, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou évoque : «Une telle décision récompense la terreur et risque de créer un autre mandataire iranien, tout comme l’a été Gaza.»

Une décision également incomprise par son président Isaac Herzog : «Cela ne contribuera pas à vaincre la menace terroriste. Et surtout, cela n’aidera certainement pas les otages [israéliens du Hamas] à rentrer chez eux plus tôt », écrit-il sur X, dans un message accompagné de photographies d'otages. Le 7 octobre 2023, 250 civils et soldats israéliens ont été enlevés par les combattants du Hamas et emmenés dans la bande de Gaza.

The French President’s declaration will not advance peace in the Middle East.



It will not help defeat the threat of terror.



And most importantly – it will certainly not help bring them home any sooner.🎗️ pic.twitter.com/meNYogSMSh

