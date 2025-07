Wall Street ouvre en légère hausse et salue l'accord commercial entre l'Union européenne et les Etats-Unis

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse lundi, soulagée par l'annonce d'un accord commercial entre l'Union européenne et les Etats-Unis, les investisseurs restant toutefois sur leurs gardes avant une volée de données économiques et de résultats d'entreprises.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones était proche de l'équilibre (+0,06%), l'indice Nasdaq prenait 0,32% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,12%.