Coupe du monde 2026 : plus de 2.000 maillots contrefaits saisis par les douanes françaises

À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, les douanes françaises ont mis la main sur près de 2.300 maillots contrefaits destinés au marché français, lors d'une vaste opération de contrôle menée à Marne-la-Vallée, en Seine-et-Marne.

À l'approche de la Coupe du monde de football, les autorités renforcent leur vigilance. Les douanes françaises ont annoncé avoir intercepté près de 2.300 maillots contrefaits en seulement cinq jours lors d'une vaste opération de contrôle menée à Marne-la-Vallée, en Seine-et-Marne.

Dans un communiqué, les douanes ont déclaré : «Un flux massif de 1.100 colis contenant tous ces copies illégales». Ces paquets suspects étaient «liés au commerce en ligne chinois».

🚨#AffaireDuJour I Les premiers maillots contrefaisants de la Coupe du Monde 2026 ont été saisis par la Douane de Marne-La-Vallée : près de 2 300 faux maillots interceptés dans 1 100 colis au centre postal de Chelles.



À l’approche des grandes compétitions, les réseaux criminels… pic.twitter.com/hTBX5JhlI8 — Douane française (@douane_france) May 31, 2026

Parmi les articles interceptés figuraient notamment des maillots de l'équipe de France arborant le célèbre coq tricolore ainsi que les deux étoiles symbolisant les titres mondiaux remportés par les Bleus en 1998 et 2018.

«Ces articles portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Fédération internationale de football association, des équipementiers ainsi que des équipes nationales», souligne les douanes dans leur communiqué.

Une fraude récurrente lors des événements sportifs

Les services douaniers observent régulièrement une recrudescence des contrefaçons à l'approche des grandes compétitions internationales. Les Jeux olympiques de Paris 2024 avaient déjà donné lieu à une mobilisation exceptionnelle, avec plus de 27.500 opérations de contrôle réalisées sur l'ensemble du territoire.

La contrefaçon touche tous les domaines et tous les pays, qu'il s'agisse de vêtements, de jouets, d'électronique, d'aliments ou de produits pharmaceutiques et représente 2,5% du commerce mondial, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).