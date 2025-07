«Un standard de beauté inaccessible» : générée par une IA, ce mannequin pour une pub Guess dans le magazine Vogue fait polémique

Une publicité dans l'édition d'août du prestigieux magazine Vogue a suscité la controverse en raison de l'utilisation d'un mannequin créé intégralement par intelligence artificielle, marquant la première apparition d’un top model virtuel dans les pages du magazine.

Quelques semaines seulement après le départ d'Anna Wintour, emblématique rédactrice en chef de l'édition américaine de Vogue pendant près de 40 ans, le magazine est confronté à une première polémique en raison de l'utilisation d'un mannequin généré par intelligence artificielle dans une campagne Guess.

La publicité met en scène le mannequin virtuel arborant deux tenues distinctes sur deux pages différentes. Sur la première image, elle est assise avec une tasse de café, vêtue d'une combinaison fleurie bleu clair, tandis que sur la seconde, elle est adossée à un mur bleu, portant une robe à chevrons noire et blanche, avec un sac Guess assorti dans les bras. Une discrète mention dans un coin de la publicité indique : «Réalisé par Seraphinne Vallora sur IA».

Had to end the Vogue magazine subscription I’ve had for years because the latest magazine used AI models ??? In Vogue? AI models in Vogue? pic.twitter.com/vVZMiPEHkX

— julius LORDE SUMMER (@WEBBYMCGEE) July 23, 2025